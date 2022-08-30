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Юридичні ризики при купівлі продажі нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лис, 2024 15:02
Пропоную в даній темі обговорювати юридичні ризики при купівлі продаж нерухомості та способи їх усунення.
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dompravo
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