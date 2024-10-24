У Варшаві, Вроцлаві та Верхньосілезько-Заґленбській метрополії зафіксовано найвищі ціни на квартири вторинного ринку.
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Де у Польщі найвигідніше купувати квартири на вторинці
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Додано: Сер 20 лис, 2024 08:44
Де у Польщі найвигідніше купувати квартири на вторинці
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Дивися повний текст
Де у Польщі найвигідніше купувати квартири на вторинці
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