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Податки підвищать із 1
грудня — Гетманцев пояснив...

Податки підвищать із 1 грудня — Гетманцев пояснив...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:19

Податки підвищать із 1 грудня — Гетманцев пояснив...

Пропонуємо до обговорення:
Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», підписаний Президентом 28 листопада, набере чинності з 1 грудня.

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Податки підвищать із 1 грудня — Гетманцев пояснив завчасну публікацію закону
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:19

Шановні читачі!

Які, на Вашу думку, будуть наслідки цих змін для бізнесу та громадян? Чи призведуть вони до зростання цін або скорочення робочих місць?
Чи є цей крок виправданим з огляду на війну?
Ірина_
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