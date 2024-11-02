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Яка мінімальна зарплата в Німеччині
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:20
Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна зарплата є важливим показником економічної стабільності та рівня життя в різних країнах. У Європі мінімальні зарплати варіюються залежно від економічних умов, політики урядів і галузевих домовленостей. 2024 року спостерігається цікава тенденція щодо підвищення мінімальних зарплат у низці країн.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:21
Нарешті порівняли мінімалку, бо влада тільки комуналку порівнює, та кричить, що сама дешева у світі - треба як в європі.
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alex_niag_sklad
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