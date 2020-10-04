RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
ТОП-5 спеціальностей з найменшою
кількістю відгуків на...

ТОП-5 спеціальностей з найменшою кількістю відгуків на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 13:19

ТОП-5 спеціальностей з найменшою кількістю відгуків на...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зменшилась кількість охочих спеціалістів отримати роботу, за яку роботодавці пропонують в 1,5 рази вище від середньої зарплати по країні.

Дивися повний текст
ТОП-5 спеціальностей з найменшою кількістю відгуків на вакансію
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100176
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 13:19

Я працював технологом на виробництві корабельних двигунів, але через копійочні щп перейшов в ІТ багато років тому. Бачу з тих пір нічого не змінилося, держава не цінує своїх інженерів, якщо платить їм у 8-10 разів менше, ніж нормальні компанії платять айтішникам. А якщо у людини є мізки, щоб стати інженером - то й програмування вона опанує і звичайно ж піде працювати за 200к, а не за 20к.
engineermexanic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.11.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вартість житла в столиці: за районами і кількістю кімнат...
R2 » Нед 10 жов, 2021 17:37
2 1130
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 14:28
Пух
ТОП-11 країн за кількістю користувачів криптовалют...
R2 » Нед 04 лип, 2021 20:50
1 606
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лип, 2021 20:50
straponesa
Київ на 8 місці за кількістю хмарочосів у світі
R2 » Нед 04 жов, 2020 01:10
3 1978
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 жов, 2020 17:44
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13128)
02.12.2024 12:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.