Китай добился впечатляющего разворота РФ на восток. Прежде всего, это проявляется в развороте поставок российских природных ресурсов в Китай.



Вместо взорванных "северных потоков" начинает работать на полную мощь "сила Сибири". С опцией расширения.



Северный морской путь будет функционировать в интересах Китая для поставок товаров в ЕС и российского СПГ в Китай.



Китай в результате данных событий вошел в "высшую геополитическую" лигу - стал участником глобального неэквивалентного торгового обмена как ключевой актор, а не объект.



Теперь он может покупать реальные материальные активы за свою фиатную национальную валюту - юань, а РФ вкладывает свой торговый профит, полученный от внешней торговли в юань и китайские облигации, а не в евро/доллар, евробонды/трежерис.



Но здесь есть один нюанс.



Так сложилось исторически, что Украина в истории Российской империи выполняла роль своеобразного "трамплина" Москвы в Европу.



В результате чего Россия усиливалась именно на европейском направлении. Контроль над Украиной давал России возможность участвовать в разделе Польши и т.д.



То есть движение России в сторону Украины всегда приводило к зарождению экспансии по всей длине балто-черноморской дуги: от Финляндии, Балтии, Польши и до балканских стран.



А там и до "венского конгресса" недалеко, когда Россия в 19 веке входила в четверку стран, управляющих Европой (Россия, Британия, Пруссия и Франция).



С другой стороны, геополитический разлом по линии нынешнего противостояния РФ и Украины - это гарантированное отрезание России от Европы.



Потому что для возвращения "на Запад", РФ придется вернуть оккупированные территории и выплатить репарации, на что Москва очевидно в ближайшее время не пойдет, не смотря на санкционное давление.



Санкции, кстати, также становятся "скальпелем" по отрезанию РФ от ЕС.



В таком вариант, Россия теряет статус балансира между Западом и Востоком и надолго разворачивается в сторону Китая.



По сути, в данной парадигме, в случае конфликта с США, Китай опирается на РФ, а РФ в случае конфликта с ЕС в виде континентального сегмента НАТО - опирается на Китай.



Но в рамах данной концепции, Китай, с одной стороны, не хочет допустить проигрыша РФ, а с другой (и это крайне важно для нас), не хочет и допустить победу РФ.



Потому что любая победа РФ на "западном векторе" - это очередное "возвращение" России в Европу, пусть и по "принуждению европейцев".



То есть это Венский конгресс 2.0. и это категорически не подходит для Китая, потому что в случае противостояния с США, опираться ему будет не на кого.



Поэтому Китай на данном этапе:



а) заинтересован в завершении войны (война уже выполнила свою функцию по отрезанию РФ от Запада и в дальнейшем может привести лишь к непрогнозируемым результатам, которые могут обнулить для Китая данный геополитический профит

Главное для Китая сейчас - это возможность закрепить достигнутый результат (Китай понимает, что более оптимальным он для него уже не будет, так как цели "отсечения" РФ от Запада достигнуты).



Западные санкции после отсечения российского СПГ от европейского рынка в 2027 году уже на максимуме и дальше им усиливаться практически некуда.



В этом контексте, встреча а Анкоридже была организована США не для РФ, а для геополитического троллинга Китая.



б) Китай заинтересован в сохранении независимого украинского государства, хоть и не готов помогать нам в возврате границ 1991 года.



То есть для Китая условно "выгоден" длительный и глубокий водораздел в отношениях Украины и РФ, при этом Пекин готов рассматривать совместные с Украиной "большие проекты", например в рамках Евразийского степного коридора и Срединного маршрута Нового шелкового пути, то есть формировать с Киевом проекты, в которых Украина будет получать свой профит наравне с Казахстаном и странами Южного Кавказа (Азербайджан и Грузия).



Как видим, если рассматривать опцию "заморозки войны", фактор Китая может сыграть значительную роль, так как после выхода западных санкций в отношении РФ на максимум (отказ от российского СПГ), Китай заинтересован в прекращении войны.



Но если рассматривать как базовый - вариант номер один ("вечная экзистенциальная война"), то в таком случае неминуемо произойдет постепенная трансформация образа Китая для Украины из формата третьей стороны, имеющей свой набор геополитических интересов, в формат врага.



Выбор за нашим правящим классом.



Выбирать можно между вариантами 1 и 4, так как второй и третий варианты является, по сути подвариантами первого.



При этом, РФ еще какое-то время будет пытаться сыграть в вариант с "Венским конгрессом 2.0." (путем усиления нажима на ЕС) или в вариант с "Анкориджским конгрессом 1.0." (путем сговора с США).



Но это лишь усилит желание Пекина "заморозить" нынешнюю войну.



