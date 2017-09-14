Не вижу особого мезальянса С годами они даже стали похоже,значит есть "химия" Еще бы Трампу держать стиль в ногу со временем, например стрижку покороче, а о похоже он застрял в 70-х, то мог бы поткатить к Мелании даже будучи простым миллионером. А вот нудиле Байдену она бы не дала, даже если б он был ее ровесником и сходу пообещал бы переписать Буризму на нее. Чего уж тут говорить, есть масса примеров, когда маргинальные политики, люди культуры и искусства с достаточно скромным состоянием, плодотворно заводят семьи с гораздо младше себя актрисами\певицами. Харизма, обаяние еще не полностью девальвированы в этом мире
Есть такие мнения, и не единичные Надо рыть в китайском направлении, Трамп мешать не будет, это не зловредные демократы единственное что кто-то должен правильно составить "соглашение о процентах", аналогичное тому , которое сделали Черчилль со Сталиным в 1944. Для Югославии тогда норм сработало. Определить % сколько влияния США, сколько ГЕрмании, сколько Китаю. Вот смогут ли коллеги Мельника-Кулебы - большой вопрос
Китай добился впечатляющего разворота РФ на восток. Прежде всего, это проявляется в развороте поставок российских природных ресурсов в Китай.
Вместо взорванных "северных потоков" начинает работать на полную мощь "сила Сибири". С опцией расширения.
Северный морской путь будет функционировать в интересах Китая для поставок товаров в ЕС и российского СПГ в Китай.
Китай в результате данных событий вошел в "высшую геополитическую" лигу - стал участником глобального неэквивалентного торгового обмена как ключевой актор, а не объект.
Теперь он может покупать реальные материальные активы за свою фиатную национальную валюту - юань, а РФ вкладывает свой торговый профит, полученный от внешней торговли в юань и китайские облигации, а не в евро/доллар, евробонды/трежерис.
Но здесь есть один нюанс.
Так сложилось исторически, что Украина в истории Российской империи выполняла роль своеобразного "трамплина" Москвы в Европу.
В результате чего Россия усиливалась именно на европейском направлении. Контроль над Украиной давал России возможность участвовать в разделе Польши и т.д.
То есть движение России в сторону Украины всегда приводило к зарождению экспансии по всей длине балто-черноморской дуги: от Финляндии, Балтии, Польши и до балканских стран.
А там и до "венского конгресса" недалеко, когда Россия в 19 веке входила в четверку стран, управляющих Европой (Россия, Британия, Пруссия и Франция).
С другой стороны, геополитический разлом по линии нынешнего противостояния РФ и Украины - это гарантированное отрезание России от Европы.
Потому что для возвращения "на Запад", РФ придется вернуть оккупированные территории и выплатить репарации, на что Москва очевидно в ближайшее время не пойдет, не смотря на санкционное давление.
Санкции, кстати, также становятся "скальпелем" по отрезанию РФ от ЕС.
В таком вариант, Россия теряет статус балансира между Западом и Востоком и надолго разворачивается в сторону Китая.
По сути, в данной парадигме, в случае конфликта с США, Китай опирается на РФ, а РФ в случае конфликта с ЕС в виде континентального сегмента НАТО - опирается на Китай.
Но в рамах данной концепции, Китай, с одной стороны, не хочет допустить проигрыша РФ, а с другой (и это крайне важно для нас), не хочет и допустить победу РФ.
Потому что любая победа РФ на "западном векторе" - это очередное "возвращение" России в Европу, пусть и по "принуждению европейцев".
То есть это Венский конгресс 2.0. и это категорически не подходит для Китая, потому что в случае противостояния с США, опираться ему будет не на кого.
Поэтому Китай на данном этапе:
а) заинтересован в завершении войны (война уже выполнила свою функцию по отрезанию РФ от Запада и в дальнейшем может привести лишь к непрогнозируемым результатам, которые могут обнулить для Китая данный геополитический профит Главное для Китая сейчас - это возможность закрепить достигнутый результат (Китай понимает, что более оптимальным он для него уже не будет, так как цели "отсечения" РФ от Запада достигнуты).
Западные санкции после отсечения российского СПГ от европейского рынка в 2027 году уже на максимуме и дальше им усиливаться практически некуда.
В этом контексте, встреча а Анкоридже была организована США не для РФ, а для геополитического троллинга Китая.
б) Китай заинтересован в сохранении независимого украинского государства, хоть и не готов помогать нам в возврате границ 1991 года.
То есть для Китая условно "выгоден" длительный и глубокий водораздел в отношениях Украины и РФ, при этом Пекин готов рассматривать совместные с Украиной "большие проекты", например в рамках Евразийского степного коридора и Срединного маршрута Нового шелкового пути, то есть формировать с Киевом проекты, в которых Украина будет получать свой профит наравне с Казахстаном и странами Южного Кавказа (Азербайджан и Грузия).
Как видим, если рассматривать опцию "заморозки войны", фактор Китая может сыграть значительную роль, так как после выхода западных санкций в отношении РФ на максимум (отказ от российского СПГ), Китай заинтересован в прекращении войны.
Но если рассматривать как базовый - вариант номер один ("вечная экзистенциальная война"), то в таком случае неминуемо произойдет постепенная трансформация образа Китая для Украины из формата третьей стороны, имеющей свой набор геополитических интересов, в формат врага.
Выбор за нашим правящим классом.
Выбирать можно между вариантами 1 и 4, так как второй и третий варианты является, по сути подвариантами первого.
При этом, РФ еще какое-то время будет пытаться сыграть в вариант с "Венским конгрессом 2.0." (путем усиления нажима на ЕС) или в вариант с "Анкориджским конгрессом 1.0." (путем сговора с США).
Но это лишь усилит желание Пекина "заморозить" нынешнюю войну.
detroytred написав:.......... Самі принципи міняти треба. Самі принципи у владі.. ......
Какие и как?
Коли ти призначаєш собі! ж в помічники! а-ля "Баканова", або знімаєш "Залужного"... Або робиш вигляд, що бусиків та сзч не існує... Або нема Конституційного суду, то й нема... Або Ківалов, як нічого не бувало, а ПАП під санкціями... Або оті неправдиві доповіді... І т.д. І за такими принципами всі відповідно і до низу, бо як же може за таких умов бути інакше. Система формується згори вниз, а не навпаки. Саме згори до низу. Рішення приймаються вищестоящими. Важелі-інструменти саме в них. Умовні Берлінська, Чмут і т.д. можуть знати-вміти що да як потрібно зробити... (да хоч Грааль знайти), але рішення приймають не вони і інструменти-важелі країни не в них. Можновладцям потрібні баканови, а не умовні чмути-берлінські зі своїми знаннями-вміннями. Чмуту дали копняка з посади в МО через два тижні перебування на ній. Вилетів, як корка. (А потім Берлінська розповідає, як якийсь генерал приймав зарубіжне озброєння...).
То й результат буде відповідний... Для країни, суспільства. Але тебе (можновладця), виходить, що результат для себе отакий влаштовує. Для себе, для своїх власних інтересів.
Міняти. Міняти самим можновладцям СВОЇ пріоритети. Самим свої. Хоч старим можновладцям міняти свої, хоч приходити до влади новим можновладцям вже з новими пріоритетами-принципами.
Тримайтеся. Схоже, що в агресора паніка. Вчора читала десь у ТГ щось типу: "Будет позор на весь мир, если хохлы уничтожат нам все нпз раньше, чем мы успеем уничтожить . Я хз шо там, але за останні дві доби мінус 2 Су-34 з екіпажами, знищені 2 Ан-26, мінус 2 РЛС і ще там шось по нпз.
Харьков первый год войны обстреливали ежедневно. Вот то у них паника была! Страшно представить.
Свідоме перекручування і маніпуляція від Лада нікого не дивують.))) По-перше, у перший рік війни з рф обстріли відбувалися виключно на Донбасі. Просто Лад рахує початок війни чомусь з 2022, як всі пропагандони. По-друге, у 2022 Харків обстрілювали щодня, бо намагалися його захопити, тому що "Київ за три дні". По-третє, порівняйте що писали у кацапських ТГ каналах у 2022 і що пишуть зараз - паніка у їхніх воєнкорів очевидна, а ширнармаси крім паніки висловлюють невдоволення і песимізм. З чого б це в них так різко змінилися думки? Вони ж (росармія) перемагають, нє?