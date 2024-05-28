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Нацбанк розповів, як захищає
заощадження від інфляції

Нацбанк розповів, як захищає заощадження від інфляції
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 14:13

Нацбанк розповів, як захищає заощадження від інфляції

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України з липня припинив зниження облікової ставки та утримує її на рівні 13%, щоб підтримувати інтерес громадян до гривневих заощаджень, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

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Нацбанк розповів, як захищає заощадження від інфляції
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