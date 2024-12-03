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фінансові ринки та послуги / Ринок банківських послуг / Тисяча гривень від

Зеленського. Відгуки Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки + Додати

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на тему Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

#<123 Додано: Пон 02 гру, 2024 20:00 Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав: Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского? Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?

снобізм квітне? а 1 млн вже подало заявку... снобізм квітне? а 1 млн вже подало заявку...

коли ти сміття, то в тебе ні каплі гідності.

гроші не пахнуть і на панелі



краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти коли ти сміття, то в тебе ні каплі гідності.гроші не пахнуть і на панелікраще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти

Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали. Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали. kyk Повідомлень: 1106 З нами з: 24.01.12 Подякував: 178 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 20:09 kyk написав: Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали. Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.

Ну так голосувати за гречку також непогано

Навіщо відмовлятись ?



А потім дивуватись, яка срака в країні Ну так голосувати за гречку також непоганоНавіщо відмовлятись ?А потім дивуватись, яка срака в країні pesikot

Повідомлень: 10712 З нами з: 31.08.09 Подякував: 541 раз. Подякували: 1254 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 20:23 kyk написав: Бетон написав: Бетон написав: Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?

снобізм квітне? а 1 млн вже подало заявку... Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?снобізм квітне? а 1 млн вже подало заявку...

коли ти сміття, то в тебе ні каплі гідності.

гроші не пахнуть і на панелі



краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти

Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали. коли ти сміття, то в тебе ні каплі гідності.гроші не пахнуть і на панелікраще з розумним втратити, ніж з дурнем знайтиПенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.

не відмовляйтесь. ні від хабарів ні від гречки. це все за мій (в тому числі) рахунок. януковича ще верніть.

правда то правда, але ж навіщо ви на себе так наговорюєте не відмовляйтесь. ні від хабарів ні від гречки. це все за мій (в тому числі) рахунок. януковича ще верніть.правда то правда, але ж навіщо ви на себе так наговорюєте Бетон

Повідомлень: 4006 З нами з: 17.12.22 Подякував: 112 раз. Подякували: 278 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 20:33 pesikot написав: kyk написав: Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали. Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.

Ну так голосувати за гречку також непогано

Навіщо відмовлятись ?



А потім дивуватись, яка срака в країні Ну так голосувати за гречку також непоганоНавіщо відмовлятись ?А потім дивуватись, яка срака в країні

До чого тут гречка? Держава виділяє допомогу, нічого за це робити не просить. З точки зору пересічного - нічим не відрізняється від пенсії. Для людей, які незрозуміло як виживають на 100 доларів пенсії - це суттєва підтримка. Ви їм пропонуєте відмовитися?

P.S. Видавати гроші всім - це, як на мене, помилка. Але які професіонали - такі і рішення. До чого тут гречка? Держава виділяє допомогу, нічого за це робити не просить. З точки зору пересічного - нічим не відрізняється від пенсії. Для людей, які незрозуміло як виживають на 100 доларів пенсії - це суттєва підтримка. Ви їм пропонуєте відмовитися?P.S. Видавати гроші всім - це, як на мене, помилка. Але які професіонали - такі і рішення. kyk Повідомлень: 1106 З нами з: 24.01.12 Подякував: 178 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 20:43 kyk написав: pesikot написав: kyk написав: Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали. Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.

Ну так голосувати за гречку також непогано

Навіщо відмовлятись ?



А потім дивуватись, яка срака в країні Ну так голосувати за гречку також непоганоНавіщо відмовлятись ?А потім дивуватись, яка срака в країні

До чого тут гречка? Держава виділяє допомогу, нічого за це робити не просить. З точки зору пересічного - нічим не відрізняється від пенсії. До чого тут гречка? Держава виділяє допомогу, нічого за це робити не просить. З точки зору пересічного - нічим не відрізняється від пенсії.

Якщо не бачишь різниці, то у мене для тебе погані новини



Колись і Яник робив всім по 284 грн пенсії.

Теж допомога від держави



І нагадаю - у держави немає своїх грошей, це гроші платників податків

Гроші, які не пішли на ЗСУ



А конкретна ця тисіча забрана з пенсійного фонду Якщо не бачишь різниці, то у мене для тебе погані новиниКолись і Яник робив всім по 284 грн пенсії.Теж допомога від державиІ нагадаю - у держави немає своїх грошей, це гроші платників податківГроші, які не пішли на ЗСУА конкретна ця тисіча забрана з пенсійного фонду pesikot

Повідомлень: 10712 З нами з: 31.08.09 Подякував: 541 раз. Подякували: 1254 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 21:14 kyk написав: pesikot написав: kyk написав: Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали. Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.

Ну так голосувати за гречку також непогано

Навіщо відмовлятись ?



А потім дивуватись, яка срака в країні Ну так голосувати за гречку також непоганоНавіщо відмовлятись ?А потім дивуватись, яка срака в країні

До чого тут гречка? Держава виділяє допомогу, нічого за це робити не просить. З точки зору пересічного - нічим не відрізняється від пенсії. Для людей, які незрозуміло як виживають на 100 доларів пенсії - це суттєва підтримка. Ви їм пропонуєте відмовитися?

P.S. Видавати гроші всім - це, як на мене, помилка. Але які професіонали - такі і рішення. До чого тут гречка? Держава виділяє допомогу, нічого за це робити не просить. З точки зору пересічного - нічим не відрізняється від пенсії. Для людей, які незрозуміло як виживають на 100 доларів пенсії - це суттєва підтримка. Ви їм пропонуєте відмовитися?P.S. Видавати гроші всім - це, як на мене, помилка. Але які професіонали - такі і рішення.

то хай пенсам і виділяє то хай пенсам і виділяє Востаннє редагувалось flyman в Пон 02 гру, 2024 21:18, всього редагувалось 3 разів. flyman

Повідомлень: 37447 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 21:18 flyman написав: це ще один плювок в обличчя порядним людям це ще один плювок в обличчя порядним людям можно было бы собрать в дие заявки, от тех кто нуждается, потом бюджет разделить на это количество и выдать людям по 3-4 тыс. Всем па 1000 это какой то совок. одному раз машину заправить, а для другого мешок картошки. можно было бы собрать в дие заявки, от тех кто нуждается, потом бюджет разделить на это количество и выдать людям по 3-4 тыс. Всем па 1000 это какой то совок. одному раз машину заправить, а для другого мешок картошки. Wirująświatła

Повідомлень: 26038 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2417 раз. Подякували: 3395 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 21:31 Wirująświatła написав: flyman написав: це ще один плювок в обличчя порядним людям це ще один плювок в обличчя порядним людям можно было бы собрать в дие заявки, от тех кто нуждается, потом бюджет разделить на это количество и выдать людям по 3-4 тыс. Всем па 1000 это какой то совок. одному раз машину заправить, а для другого мешок картошки. можно было бы собрать в дие заявки, от тех кто нуждается, потом бюджет разделить на это количество и выдать людям по 3-4 тыс. Всем па 1000 это какой то совок. одному раз машину заправить, а для другого мешок картошки. Тут вся проблема

Всім однаково - то ті хто роздавав поступили справедливо...

Якщо ж комусь більше а комусь менше - то срач піднімуть ті хто отримав на скількись менше від таких самих - а відповідати прийдеться тому хто приймав рішення кому/скільки...



Хочете елементарно простий варіант мобілізація/демобілізація/економічне бронювання ?

Є приблизно 5000 комбатів, в яких некомплект 10-30% до штатного розпису.

Кожному з комбатів видаєш кількість індульгенцій яку він захоче але не більше від кількості некомплекту бійців..

І тепер хай комбат вирішує як цими індульгенціями скористатись....

Тобто призначає вартість індульгенції в місяць таким чином щоб від кількості проданих міг або законтрактувати необхідну кількість бійців, або купити замість бійців мавіки чи будь-що що допоможе воювати(включаючи летальну зброю) при цьому кожен з його бійців може так само як і людина зовні купити собі відпустку на тиждень/місяць+ крім варіанту оплати індульгенцій дати ще варіант призову на тиждень/місяць /квартал ....



Питання набору бійців або оптимізації штатів - були б вирішені набагато обєктивніше...



А тепер

А знаєте чого не роблять ?

Бо в 5000 комбатів буде 50000 алгоритмі закривання НЕОБХІДНИХ і ВАЖЛИВИХ для них питань.. а тоді виявиться проблема

А що робити контролюючим органам? там же куди не подивись - порушення того чи іншого закону... Тут вся проблемаВсім однаково - то ті хто роздавав поступили справедливо...Якщо ж комусь більше а комусь менше - то срач піднімуть ті хто отримав на скількись менше від таких самих - а відповідати прийдеться тому хто приймав рішення кому/скільки...Хочете елементарно простий варіант мобілізація/демобілізація/економічне бронювання ?Є приблизно 5000 комбатів, в яких некомплект 10-30% до штатного розпису.Кожному з комбатів видаєш кількість індульгенцій яку він захоче але не більше від кількості некомплекту бійців..І тепер хай комбат вирішує як цими індульгенціями скористатись....Тобто призначає вартість індульгенції в місяць таким чином щоб від кількості проданих міг або законтрактувати необхідну кількість бійців, або купити замість бійців мавіки чи будь-що що допоможе воювати(включаючи летальну зброю) при цьому кожен з його бійців може так само як і людина зовні купити собі відпустку на тиждень/місяць+ крім варіанту оплати індульгенцій дати ще варіант призову на тиждень/місяць /квартал ....Питання набору бійців або оптимізації штатів - були б вирішені набагато обєктивніше...А теперА знаєте чого не роблять ?Бо в 5000 комбатів буде 50000 алгоритмі закривання НЕОБХІДНИХ і ВАЖЛИВИХ для них питань.. а тоді виявиться проблемаА що робити контролюючим органам? там же куди не подивись - порушення того чи іншого закону... budivelnik

Повідомлень: 28361 З нами з: 15.01.09 Подякував: 288 раз. Подякували: 2977 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2024 09:39 Програма "Зимова єПідтримка", за якою держава виплатить українцям по 1000 грн фінансової підтримки, доступна лише для громадян на території України. Але, оскільки програмно її можуть отримати всі, тим, хто порушить правила, доведеться повернути кошти в бюджет. prodigy Повідомлень: 11322 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3253 раз. Подякували: 3307 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2024 09:54 prodigy написав: Програма "Зимова єПідтримка", за якою держава виплатить українцям по 1000 грн фінансової підтримки, доступна лише для громадян на території України. Але, оскільки програмно її можуть отримати всі, тим, хто порушить правила, доведеться повернути кошти в бюджет. Програма "Зимова єПідтримка", за якою держава виплатить українцям по 1000 грн фінансової підтримки, доступна лише для громадян на території України. Але, оскільки програмно її можуть отримати всі,

Для прокачки потужної незламності.

Для прокачки потужної незламності. Schmit Повідомлень: 4686 З нами з: 08.09.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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