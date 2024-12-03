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Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 гру, 2024 20:00
Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав:
Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
снобізм квітне? а 1 млн вже подало заявку...
коли ти сміття, то в тебе ні каплі гідності.
гроші не пахнуть і на панелі
краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти
Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.
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kyk
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Додано: Пон 02 гру, 2024 20:09
kyk написав:
Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.
Ну так голосувати за гречку також непогано
Навіщо відмовлятись ?
А потім дивуватись, яка срака в країні
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pesikot
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Додано: Пон 02 гру, 2024 20:23
kyk написав: Бетон написав: Бетон написав:
Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
снобізм квітне? а 1 млн вже подало заявку...
коли ти сміття, то в тебе ні каплі гідності.
гроші не пахнуть і на панелі
краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти
Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.
не відмовляйтесь. ні від хабарів ні від гречки. це все за мій (в тому числі) рахунок. януковича ще верніть.
правда то правда, але ж навіщо ви на себе так наговорюєте
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Додано: Пон 02 гру, 2024 20:33
pesikot написав: kyk написав:
Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.
Ну так голосувати за гречку також непогано
Навіщо відмовлятись ?
А потім дивуватись, яка срака в країні
До чого тут гречка? Держава виділяє допомогу, нічого за це робити не просить. З точки зору пересічного - нічим не відрізняється від пенсії. Для людей, які незрозуміло як виживають на 100 доларів пенсії - це суттєва підтримка. Ви їм пропонуєте відмовитися?
P.S. Видавати гроші всім - це, як на мене, помилка. Але які професіонали - такі і рішення.
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Додано: Пон 02 гру, 2024 20:43
kyk написав: pesikot написав: kyk написав:
Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.
Ну так голосувати за гречку також непогано
Навіщо відмовлятись ?
А потім дивуватись, яка срака в країні
До чого тут гречка? Держава виділяє допомогу, нічого за це робити не просить. З точки зору пересічного - нічим не відрізняється від пенсії.
Якщо не бачишь різниці, то у мене для тебе погані новини
Колись і Яник робив всім по 284 грн пенсії.
Теж допомога від держави
І нагадаю - у держави немає своїх грошей, це гроші платників податків
Гроші, які не пішли на ЗСУ
А конкретна ця тисіча забрана з пенсійного фонду
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pesikot
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Додано: Пон 02 гру, 2024 21:14
kyk написав: pesikot написав: kyk написав:
Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.
Ну так голосувати за гречку також непогано
Навіщо відмовлятись ?
А потім дивуватись, яка срака в країні
До чого тут гречка? Держава виділяє допомогу, нічого за це робити не просить. З точки зору пересічного - нічим не відрізняється від пенсії. Для людей, які незрозуміло як виживають на 100 доларів пенсії - це суттєва підтримка. Ви їм пропонуєте відмовитися?
P.S. Видавати гроші всім - це, як на мене, помилка. Але які професіонали - такі і рішення.
то хай пенсам і виділяє
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 02 гру, 2024 21:18, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 02 гру, 2024 21:18
flyman написав:
це ще один плювок в обличчя порядним людям
можно было бы собрать в дие заявки, от тех кто нуждается, потом бюджет разделить на это количество и выдать людям по 3-4 тыс. Всем па 1000 это какой то совок. одному раз машину заправить, а для другого мешок картошки.
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Додано: Пон 02 гру, 2024 21:31
Wirująświatła написав: flyman написав:
це ще один плювок в обличчя порядним людям
можно было бы собрать в дие заявки, от тех кто нуждается, потом бюджет разделить на это количество и выдать людям по 3-4 тыс. Всем па 1000 это какой то совок. одному раз машину заправить, а для другого мешок картошки.
Тут вся проблема
Всім однаково - то ті хто роздавав поступили справедливо...
Якщо ж комусь більше а комусь менше - то срач піднімуть ті хто отримав на скількись менше від таких самих - а відповідати прийдеться тому хто приймав рішення кому/скільки...
Хочете елементарно простий варіант мобілізація/демобілізація/економічне бронювання ?
Є приблизно 5000 комбатів, в яких некомплект 10-30% до штатного розпису.
Кожному з комбатів видаєш кількість індульгенцій яку він захоче але не більше від кількості некомплекту бійців..
І тепер хай комбат вирішує як цими індульгенціями скористатись....
Тобто призначає вартість індульгенції в місяць таким чином щоб від кількості проданих міг або законтрактувати необхідну кількість бійців, або купити замість бійців мавіки чи будь-що що допоможе воювати(включаючи летальну зброю) при цьому кожен з його бійців може так само як і людина зовні купити собі відпустку на тиждень/місяць+ крім варіанту оплати індульгенцій дати ще варіант призову на тиждень/місяць /квартал ....
Питання набору бійців або оптимізації штатів - були б вирішені набагато обєктивніше...
А тепер
А знаєте чого не роблять ?
Бо в 5000 комбатів буде 50000 алгоритмі закривання НЕОБХІДНИХ і ВАЖЛИВИХ для них питань.. а тоді виявиться проблема
А що робити контролюючим органам? там же куди не подивись - порушення того чи іншого закону...
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Додано: Вів 03 гру, 2024 09:39
Програма "Зимова єПідтримка", за якою держава виплатить українцям по 1000 грн фінансової підтримки, доступна лише для громадян на території України. Але, оскільки програмно її можуть отримати всі, тим, хто порушить правила, доведеться повернути кошти в бюджет.
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Додано: Вів 03 гру, 2024 09:54
prodigy написав:
Програма "Зимова єПідтримка", за якою держава виплатить українцям по 1000 грн фінансової підтримки, доступна лише для громадян на території України. Але, оскільки програмно її можуть отримати всі, тим, хто порушить правила, доведеться повернути кошти в бюджет.
Для прокачки потужної незламності.
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