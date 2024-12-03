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Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 гру, 2024 17:29
Wirująświatła написав: flyman написав:
це ще один плювок в обличчя порядним людям
можно было бы собрать в дие заявки, от тех кто нуждается, потом бюджет разделить на это количество и выдать людям по 3-4 тыс. Всем па 1000 это какой то совок. одному раз машину заправить, а для другого мешок картошки.
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Додано: Вів 03 гру, 2024 18:55
Мої пенси, на двох 8т пенсії- теж не хочуть отримувати. Можу за них отримати і сплатити їх комунальні - але почекаю. Хотіли б перерахувати конкретному підрозділу ЗСУ (родичу).
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