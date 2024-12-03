Третьому ставка у онлайн казино
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 гру, 2024 17:29
Третьому ставка у онлайн казино
Додано: Вів 03 гру, 2024 18:55
Re: Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
Мої пенси, на двох 8т пенсії- теж не хочуть отримувати. Можу за них отримати і сплатити їх комунальні - але почекаю. Хотіли б перерахувати конкретному підрозділу ЗСУ (родичу).
Додано: Вів 03 гру, 2024 19:31
допомогти самому своїм батькам ніяк? чи хоча б дійсно, давали тільки пенсіонерам. чистої води популізм. хтось хоче собі рейтинг заробити, хоч як. чи зараз нікуди гроші в державі витратити?
взагалі який повна ...я виходить, з одного боку підвищують податки, мотивуючи тим що казна порожня і потрібні гроші, а з іншого боку, виявляється є гроші на подібні речі.
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