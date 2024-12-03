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Тисяча гривень від
Зеленського. Відгуки

Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 17:29

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:це ще один плювок в обличчя порядним людям
можно было бы собрать в дие заявки, от тех кто нуждается, потом бюджет разделить на это количество и выдать людям по 3-4 тыс. Всем па 1000 это какой то совок. одному раз машину заправить, а для другого мешок картошки.

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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 18:55

Re: Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки

Мої пенси, на двох 8т пенсії- теж не хочуть отримувати. Можу за них отримати і сплатити їх комунальні - але почекаю. Хотіли б перерахувати конкретному підрозділу ЗСУ (родичу).
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 19:31

  kyk написав:
  Бетон написав:
  Shaman написав:снобізм квітне? а 1 млн вже подало заявку...

коли ти сміття, то в тебе ні каплі гідності.
гроші не пахнуть і на панелі

краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти

Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.


допомогти самому своїм батькам ніяк? чи хоча б дійсно, давали тільки пенсіонерам. чистої води популізм. хтось хоче собі рейтинг заробити, хоч як. чи зараз нікуди гроші в державі витратити?
взагалі який повна ...я виходить, з одного боку підвищують податки, мотивуючи тим що казна порожня і потрібні гроші, а з іншого боку, виявляється є гроші на подібні речі.
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