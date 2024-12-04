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Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 гру, 2024 17:29
Wirująświatła написав: flyman написав:
це ще один плювок в обличчя порядним людям
можно было бы собрать в дие заявки, от тех кто нуждается, потом бюджет разделить на это количество и выдать людям по 3-4 тыс. Всем па 1000 это какой то совок. одному раз машину заправить, а для другого мешок картошки.
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Додано: Вів 03 гру, 2024 18:55
Мої пенси, на двох 8т пенсії- теж не хочуть отримувати. Можу за них отримати і сплатити їх комунальні - але почекаю. Хотіли б перерахувати конкретному підрозділу ЗСУ (родичу).
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Додано: Вів 03 гру, 2024 19:31
kyk написав: Бетон написав: Shaman написав:
снобізм квітне? а 1 млн вже подало заявку...
коли ти сміття, то в тебе ні каплі гідності.
гроші не пахнуть і на панелі
краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти
Пенсіонери, які мають 4 тисячі на місяць, теж мають відмовитися? Про дурного правду написали.
допомогти самому своїм батькам ніяк? чи хоча б дійсно, давали тільки пенсіонерам. чистої води популізм. хтось хоче собі рейтинг заробити, хоч як. чи зараз нікуди гроші в державі витратити?
взагалі який повна ...я виходить, з одного боку підвищують податки, мотивуючи тим що казна порожня і потрібні гроші, а з іншого боку, виявляється є гроші на подібні речі.
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Додано: Вів 03 гру, 2024 20:24
viewtopic.php?p=5794653#p5794653
«Насправді я вже давно вважаю і говорила про це відверто, що, як на мене, оця тисяча, як і інші програми експериментального проєкту «Національний кешбек» розраховані на те, щоб порахувати скільки осіб взагалі є в державі Україна і проживають постійно на території держави, не є на окупованих територіях і не виїхали за кордон. Тобто, це, як на мене, спроба перерахувати населення», – сказала Ольга Василевська-Смаглюк, відповідаючи на запитання, чи не варто українцям хвилюватися з приводу передачі своїх банківських даних державі.
«У нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не люди з інвалідністю, вони не заброньовані. Тобто це люди, які умовно, теоретично приховуються від виконання свого конституційного обовʼязку з захисту батьківщини. Якщо наприклад у родині є два чоловіки, які підлягають мобілізації, і дві жінки, то на них це чотири тисячі, гривень. І звісно стимулювати якимось чином отримати ці кошти, можна лише якщо сума буде більша ніж тисяча гривень, це буде три-чотири тисячі гривень на родину…Хтось зареєструється з чоловіків. Тому що чотири тисячі – краще, ніж дві», – сказала народна депутатка.
только шото напишешь на другой день это говорит либо арестович либо какой-то нардеп.
пересчёт населения возможен с помощью моб.связи, но без понимания возраста/пола это занятие бесполезное. А тут в дие есть вся инфа и вдобавок геолокация, куда за вами приходить!
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Wirująświatła
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Додано: Сер 04 гру, 2024 10:51
Wirująświatła написав:
пересчёт населения возможен с помощью моб.связи, но без понимания возраста/пола это занятие бесполезное. А тут в дие есть вся инфа и вдобавок геолокация, куда за вами приходить!
Зачем для этого тысячу раздавать, дия и без неё знает кто ты и где ты.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 04 гру, 2024 10:58
alex_dvornichenko написав: Wirująświatła написав:
пересчёт населения возможен с помощью моб.связи, но без понимания возраста/пола это занятие бесполезное. А тут в дие есть вся инфа и вдобавок геолокация, куда за вами приходить!
дия и без неё знает кто ты и где ты был
.
Я там подправил.
>>> в дие есть вся инфа и вдобавок геолокация, куда за вами приходить
Для этого, наверно, эту дию нужно как-то на телефон поставить?
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_hunter
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Додано: Сер 04 гру, 2024 12:04
_hunter написав: alex_dvornichenko написав: Wirująświatła написав:
пересчёт населения возможен с помощью моб.связи, но без понимания возраста/пола это занятие бесполезное. А тут в дие есть вся инфа и вдобавок геолокация, куда за вами приходить!
дия и без неё знает кто ты и где ты был
.
Я там подправил.
>>> в дие есть вся инфа и вдобавок геолокация, куда за вами приходить
Для этого, наверно, эту дию нужно как-то на телефон поставить?
Аааа. Тысяча это мотивация поставить дию, кто её еще не поставил, какой хитрый план. А те кто уже с дией, могут не боятся и брать тыщу. Ок. Хитрый ухилянт, закажет тысячу и удалит Дию, ход конём.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 12:19
alex_dvornichenko написав:
Ок. Хитрый ухилянт, закажет тысячу и удалит Дию, ход конём.
дия не при чём, в условиях четко написано "зимняя тысяча" только для тех кто в Украине. По факту ее получением вы акцептируете это уловие и если вам прилетит штраф, оспорить что вы находились в польше и не могли посетить тцк не выйдет.
alex_dvornichenko написав:Wirująświatła
Купил Navitel NS300, мне к этому бренду доверие.
какое время полной зарядки?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 04 гру, 2024 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 12:27
ЧТо то слишком сложно. Дия и так показывает, что в Украине, банковские выписки, отсутствие информации о выезде у пограничников. Зачем еще какое то дополнительное подтверждение. Если без тысячи избегает ТЦК, то и тысяча ничем не поможет, бред какой то конспирологический.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 04 гру, 2024 12:34
alex_dvornichenko написав:
ЧТо то слишком сложно. Дия и так показывает, что в Украине, банковские выписки, отсутствие информации о выезде у пограничников. Зачем еще какое то дополнительное подтверждение. Если без тысячи избегает ТЦК, то и тысяча ничем не поможет, бред какой то конспирологический.
чтобы получить банковские выписки суд должен отправить запрос во все банки, и получить ответы. Сложная, трудоемкая и дорогая
процедура. У гос.нотариуса до войны был 300 грн -один запрос. Как получить информацию от пограничников я не в курсе. они с банками готовы дать ответ на миллион запросов? Это всё бигдата. Одно дело ловить одного преступника, другое ловить миллион. Только их чистосердечное признание в виде принятия вовиной тысячи выглядит выходом из ситуации.
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Wirująświatła
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