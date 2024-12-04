|
|
Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 04 гру, 2024 15:29
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4644
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1030 раз.
- Подякували: 2000 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему