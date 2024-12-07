Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки

❗️Якщо ви відкрили картку «Національний кешбек» в Приваті, то автоматично дали згоду на розкриття власної банківської таємниці👆
Про це пише співзасновник Monobank Гороховський. Він каже, що інші банки так не роблять.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 04 гру, 2024 15:39
Додано: Суб 07 гру, 2024 22:06
Как то неожиданная реакция на эту тыщу. И форум вроде не домохозяек,и в клубе 50/200 почти все состояли.И за 0,1% к депо горобця в поле загоняют,а тут на тебе.
Лицам призывного возраста,возможно,стоит и подумать.А пенсионерам то чего боятся? Кстати,и сам с этим столкнулся,внятно объяснить не могут...
Тут уже говорили-банков 60 штук,в одном то можно открыть нацкешбечную карту?
И предположение мое- избыток денег в конце года( тут и кешбек приватовский)-это неосвоенная западная помощь,которую нельзя отправить на ВСУ. Повторюсь,чисто ИМХО.
Ну и заодно возможно решение некоторых вопросов,типа переписи и т.д.
|