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Тисяча гривень від
Зеленського. Відгуки

Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 15:29

Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 15:39

❗️Якщо ви відкрили картку «Національний кешбек» в Приваті, то автоматично дали згоду на розкриття власної банківської таємниці👆

Про це пише співзасновник Monobank Гороховський. Він каже, що інші банки так не роблять.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 22:06

Как то неожиданная реакция на эту тыщу. И форум вроде не домохозяек,и в клубе 50/200 почти все состояли.И за 0,1% к депо горобця в поле загоняют,а тут на тебе.
Лицам призывного возраста,возможно,стоит и подумать.А пенсионерам то чего боятся? Кстати,и сам с этим столкнулся,внятно объяснить не могут...
Тут уже говорили-банков 60 штук,в одном то можно открыть нацкешбечную карту?
И предположение мое- избыток денег в конце года( тут и кешбек приватовский)-это неосвоенная западная помощь,которую нельзя отправить на ВСУ. Повторюсь,чисто ИМХО.
Ну и заодно возможно решение некоторых вопросов,типа переписи и т.д.
THB
 
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