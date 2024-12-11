Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки

Додано: Сер 11 гру, 2024 18:04

1. Почему программа называется "экспериментальной" ? Суть эксперимента какая ?2. Почему нельзя было раздавать тыщу на еПидтримку, тех еше, страшных ковидных, времен ?3. Как они проверят реально ли запросивший допомогу находится в Украине, а не где-то в Польше ?4. Как они собираюся сделать типо перепись, если с самого начала понятно, что далеко не все побегут за этой тыщей ?П.с. Честно, раздали бы лучше эти "лишние" бюджетные кошты пенсам / малоимущим , у кого пенсия меньше 4 тыс грн/мес , несколькими равными частями (чтоб те не повлияли на одномоментную продуктовую инфляцию). И толку больше было бы, а вопросов меньше.П.с2 думаю , одна из целей - прошерстить якобы полностью нищих/безработных, но которые при этом держат/гоняют сальце в банках и впоследствие предьявить им налоговые претензии. Ну и конечно, ухылянты, куда ж без них - вот ты взял тыщу, государство позаботилось о тебе, а теперь , будь добр , и ты позаботься о государстве.