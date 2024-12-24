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Тисяча гривень від
Зеленського. Відгуки

Тисяча гривень від Зеленського. Відгуки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:07


пересчёт жадного к легким деньгам населения
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 13:42

Денис Шмигаль
Різдвяні свята завжди є часом турботи та солідарності. Подбати про людей, особливо про тих, які перебувають у складних обставинах — наш обов’язок.

Тому саме зараз з ініціативи Президента Володимира Зеленського ми реалізовуємо пакет програм «Зимової підтримки» для кожної української родини.

➡️ 10,3 млн українців подали заявки на одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень за програмою Зимова єПідтримка. Понад 6 млн вже отримали цю допомогу від держави.
➡️ Цього місяця також розпочалися виплати за програмою «Тепла зима». Держава спрямувала на її реалізацію 3,8 млрд грн. Таким чином майже 600 тис. українців отримають додатково по 6,5 тис. грн.
➡️ Бачимо величезний попит на нову програму єКнига. Зареєструвалося понад 30 тис. 18-річних українців.
Ірина_
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