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Податкова знижка за навчання

Податкова знижка за навчання
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:24

Податкова знижка за навчання

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Які документи необхідно подати, щоб отримати податкову знижку за навчання

Чи є у Вас досвід оформлення податкової знижки за навчання? Якщо так, розкажіть про свої враження та результати. Це допоможе зібрати реальні кейси та виявити поширені проблеми.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:33

Ірина_ Десять років тому повернули 18% вартості другої освіти, але для цього довелось подавати податкову декларацію за рік. Тоді я був молодий і бідний, декларувати не було чого, тому й пішов на це. Зараз би забив на цю знижку, враховуючи скільки мороки із заповненням декларації...
Дюрі-бачі
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