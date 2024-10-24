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Україна втратила майже 12 млрд грн бюджетних надходжень...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 гру, 2024 16:52
Пропонуємо до обговорення:
Надходження до державного бюджету України в разі скасування пільги на оподаткування посилок вартістю до EUR150 могли б становити 11,8 млрд грн у 2024 році.
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