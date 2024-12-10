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Різдвяний стіл-2024: у
скільки обійдеться українцям

Різдвяний стіл-2024: у скільки обійдеться українцям
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 01:44

Різдвяний стіл-2024: у скільки обійдеться українцям

Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році для приготування дванадцяти традиційних страв різдвяної вечері необхідно буде витратити близько 1365 грн. ad

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Різдвяний стіл-2024: у скільки обійдеться українцям
R2
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