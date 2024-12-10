У 2024 році для приготування дванадцяти традиційних страв різдвяної вечері необхідно буде витратити близько 1365 грн. ad
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Різдвяний стіл-2024: у скільки обійдеться українцям
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 01:44
Різдвяний стіл-2024: у скільки обійдеться українцям
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Різдвяний стіл-2024: у скільки обійдеться українцям
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