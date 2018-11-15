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Finance.ua: Як отримати «тисячу
Зеленського»: покрокова...

Finance.ua: Як отримати «тисячу Зеленського»: покрокова...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:56

Finance.ua: Як отримати «тисячу Зеленського»: покрокова...

Пропонуємо до обговорення:
Детально пояснюємо, що треба зробити, аби стати її власником
Програма «Зимова єПідтримка» — це ініціатива держави для надання одноразової допомоги у розмірі 1 тис. гривень громадянам України. Отримати кошти можна через застосунок «Дія», або альтернативними способами для тих, хто не користується цифровими сервісами. Finance.ua підготував детальний гайд, а також дізнався в українців, як вони ставляться до «тисячі Зеленського».

Дивися повний текст Як отримати «тисячу Зеленського»: покрокова інструкція
D2
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:56

Ці гроши треба було витрати на оборону і крапка. Ще і почали брехати що до нібито "грошей від партнерів" але цю брехню вже викрили. І це виключно гнилої популізм зеленського, це теж вже очевидно.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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