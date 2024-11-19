У 2023-му році кількість людей, які мали доходи на рівні прожиткового мінімуму становила близько 9% від усього населення, що у сім разів більше, ніж показники 2021-го.
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В Україні зріс рівень крайньої бідності, — думка експерта
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Додано: Суб 14 гру, 2024 14:14
В Україні зріс рівень крайньої бідності, — думка експерта
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Дивися повний текст
В Україні зріс рівень крайньої бідності, — думка експерта
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