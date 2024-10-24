RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Хто буде отримувати
найвищу пенсію у 2025 році

Хто буде отримувати найвищу пенсію у 2025 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:56

Хто буде отримувати найвищу пенсію у 2025 році

Пропонуємо до обговорення:
У максимальну пенсію «включаються» усі надбавки та доплати. Проте, в це значення не входить надбавка окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Дивися повний текст
Хто буде отримувати найвищу пенсію у 2025 році
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100200
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:57

Хто буде отримувати найвищу пенсію
Без змін - судді та прокурори
stokoz
 
Повідомлень: 2205
З нами з: 21.06.11
Подякував: 239 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінімальна зарплата в Німеччині у 2025 році: що зміниться
R2 » Вів 05 лис, 2024 14:45
2 862
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2024 06:26
strejcovanatalie
Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році
R2 » Чет 24 жов, 2024 10:09
6 1215
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2024 13:20
_Mykola_
Чи можуть переселенці одночасно отримувати допомогу ВПО...
R2 » П'ят 30 сер, 2024 12:46
1 527
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2024 12:46
anny_sydorova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7143)
16.12.2024 10:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.