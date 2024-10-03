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Після підписання закону про підвищення податків...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 гру, 2024 11:26
Пропонуємо до обговорення:
З моменту підписання президентом закону про підвищення податків припинили свою діяльність 22,5 тисячі ФОПів. У перші дні кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня, а 29 листопада — у день підписання закону — зафіксовано 2 332 закритих бізнесів.
Дивися повний текст Після підписання закону про підвищення податків закрилась рекордна кількість ФОПів
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Додано: Чет 19 гру, 2024 11:26
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