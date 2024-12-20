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Розіграш від Академії Мінфін

Розіграш від Академії Мінфін
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:13

Розіграш від Академії Мінфін

Отримайте корисні подарунки за підписку

У Новий рік ми завжди входимо з новими планами, очікуваннями й натхненням. Щоб усі ваші фінансові цілі стали досяжними — важливо мати актуальні знання, які допоможуть їх втілити.

Саме тому Академія Мінфін оголошує розіграш корисних подарунків для свят

🎉 Що розігруємо?

1️⃣ доступ до курсу «Інвестиційний трамплін» — 1 переможець
2️⃣ знижка 50% на будь-який курс — 3 переможців
3️⃣ знижка 20% на будь-який курс — 5 переможців

Долучайтесь — цілком імовірно, що пощастить саме вам!

🎯 Як взяти участь?

1️⃣ Підпишіться на сторінки «Академії Мінфін» та сайту «Мінфін» в інстаграмі.
2️⃣ Лайкніть допис про розіграш
3️⃣ Напишіть у коментарях відповідь на запитання: «Чому, на вашу думку, варто вивчати тему фінансів та інвестицій?»
4️⃣ Поділіться дописом про розіграш у своїх сторіз.

Зображення

📅 Взяти участь можна до 30 грудня включно.

🏆 Переможців визначимо випадковим чином за допомогою Random.org.

Розпочніть новий рік з інвестиції в себе та забезпечене майбутнє!
Ірина_
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