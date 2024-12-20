Розіграш від Академії Мінфін

У Новий рік ми завжди входимо з новими планами, очікуваннями й натхненням. Щоб усі ваші фінансові цілі стали досяжними — важливо мати актуальні знання, які допоможуть їх втілити.
Саме тому Академія Мінфін
🎉 Що розігруємо?
1️⃣ доступ до курсу «Інвестиційний трамплін» — 1 переможець
2️⃣ знижка 50% на будь-який курс — 3 переможців
3️⃣ знижка 20% на будь-який курс — 5 переможців
Долучайтесь — цілком імовірно, що пощастить саме вам!
🎯 Як взяти участь?
1️⃣ Підпишіться на сторінки «Академії Мінфін» та сайту «Мінфін» в інстаграмі.
2️⃣ Лайкніть
3️⃣ Напишіть у коментарях відповідь на запитання: «Чому, на вашу думку, варто вивчати тему фінансів та інвестицій?»
4️⃣ Поділіться дописом про розіграш у своїх сторіз.
📅 Взяти участь можна до 30 грудня включно.
🏆 Переможців визначимо випадковим чином за допомогою Random.org.
Розпочніть новий рік з інвестиції в себе та забезпечене майбутнє!