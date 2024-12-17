Наступне скликання Верховної Ради, післявоєнне, змушене буде ухвалити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб/
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Гетманцев анонсував після війни запровадження прогресивної шкали оподаткування
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Додано: Пон 23 гру, 2024 16:41
Гетманцев анонсував після війни запровадження...
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Гетманцев анонсував після війни запровадження прогресивної шкали оподаткування
Додано: Пон 23 гру, 2024 16:41
Где цифры? Это как с судом присяжных. Вместо суда присяжных ввели тройки гос.чиновников которые которые что-то будут решать.
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