Чистий дохід Укрпошти за 9 місяців збільшився на 12,3%, або на 1,027 млрд гривень, до 9,39 млрд гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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Скільки листонош працює в Укрпошті та яка середня зарплата в компанії
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Додано: Вів 24 гру, 2024 06:47
Скільки листонош працює в Укрпошті та яка середня...
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Дивися повний текст
Скільки листонош працює в Укрпошті та яка середня зарплата в компанії
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