🎄Традиційно до Нового року всі прикрашають ялинку, і ми не виняток, але наша ялинка особлива: замість звичайних іграшок на ній — знижки на страхування.
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❄️Зіграємо в гру? Нарядити ялинку знижками ₴
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 гру, 2024 16:57
Зіграємо в гру? Нарядити ялинку знижками
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❄️Зіграємо в гру? Нарядити ялинку знижками ₴
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