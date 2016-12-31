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Зіграємо в гру?
Нарядити ялинку знижками

Зіграємо в гру? Нарядити ялинку знижками
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 16:57

Зіграємо в гру? Нарядити ялинку знижками

Пропонуємо до обговорення:
🎄Традиційно до Нового року всі прикрашають ялинку, і ми не виняток, але наша ялинка особлива: замість звичайних іграшок на ній — знижки на страхування.

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❄️Зіграємо в гру? Нарядити ялинку знижками ₴
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 16:57

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