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Від зупинки газового транзиту
Україна втратила більше,...

Від зупинки газового транзиту Україна втратила більше,...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:20

Від зупинки газового транзиту Україна втратила більше,...

Пропонуємо до обговорення:
Зупинка російського газового транзиту через Україну позбавляє росію частини доходів, але європейський газовий ринок не є повністю втраченим для Москви. росія нарощує експорт скрапленого природного газу (СПГ) морем.

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Від зупинки газового транзиту Україна втратила більше, ніж росія — Bloomberg
R2
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