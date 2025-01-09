RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Де і Як шукати роботу?
/
Як ви шукаєте роботу
на онлайн платформах?!

Як ви шукаєте роботу на онлайн платформах?!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 07:06

Як ви шукаєте роботу на онлайн платформах?!

Привіт! Я Іра, і я тільки розпочала свій шлях у UX/UI дизайні.
Мені дуже важлива ваша допомога! 🙏

Це анонімне опитування про те, як люди шукають роботу на веб-сайтах.

Ваші відповіді та досвід допоможуть зрозуміти потреби користувачів

Опитування займе всього кілька хвилин.🕒

Дякую за ваш внесок! 🙌

Взяти участь :arrow: https://vkgg0ekaahc.typeform.com/to/TmtG7VdF
eirena
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.01.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7217)
09.01.2025 01:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.