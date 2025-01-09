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Це анонімне опитування про те, як люди шукають роботу на веб-сайтах.
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Додано: Чет 09 січ, 2025 07:06
Як ви шукаєте роботу на онлайн платформах?!
Привіт! Я Іра, і я тільки розпочала свій шлях у UX/UI дизайні.
Мені дуже важлива ваша допомога! 🙏
Це анонімне опитування про те, як люди шукають роботу на веб-сайтах.
Ваші відповіді та досвід допоможуть зрозуміти потреби користувачів
Опитування займе всього кілька хвилин.🕒
Дякую за ваш внесок! 🙌
Взяти участь
|