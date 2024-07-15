RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
НБУ пропонує оновити процес
управління проблемними активами

НБУ пропонує оновити процес управління проблемними активами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 13:28

НБУ пропонує оновити процес управління проблемними активами

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України виставив на громадське обговорення оновлену версію проєкту змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках.

Дивися повний текст
НБУ пропонує оновити процес управління проблемними активами
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100249
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 13:28

Чи покращить це ситуацію?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10145
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stokoz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як в Ізраїлі: Гетманцев пропонує примусово продавати...
R2 » П'ят 08 лис, 2024 09:54
1 603
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2024 09:54
vinnik_vvs
МВФ пропонує 85% податок на електроенергію для ШІ та...
R2 » Пон 19 сер, 2024 10:46
4 938
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2024 09:53
Примат
Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня
R2 » Пон 15 лип, 2024 15:31
6 1594
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2024 14:47
KolSer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7246)
15.01.2025 13:17
ПУМБ (6089)
15.01.2025 13:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.