Національний банк України виставив на громадське обговорення оновлену версію проєкту змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках.
Дивися повний текст
НБУ пропонує оновити процес управління проблемними активами
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2025 13:28
НБУ пропонує оновити процес управління проблемними активами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
НБУ пропонує оновити процес управління проблемними активами
|