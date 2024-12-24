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Скільки треба працювати, щоб
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Скільки треба працювати, щоб заробити на квартиру в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 14:21

Скільки треба працювати, щоб заробити на квартиру в...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється в аналітики, в столиці в середньому квартиру на квартиру на вторинці можна придбати за 13, 5 років (за останній час +4%). А от Житомирі, Рівному і Черкасах (відповідно за 10.5, 10.3 та 10.1 рік).

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Скільки треба працювати, щоб заробити на квартиру в різних містах України (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 14:21

срочно сюда ветку, ждателей не реальных цен на квартиры в Киеве )))))))))
stokoz
 
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