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Скільки треба працювати, щоб заробити на квартиру в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2025 14:21
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється в аналітики, в столиці в середньому квартиру на квартиру на вторинці можна придбати за 13, 5 років (за останній час +4%). А от Житомирі, Рівному і Черкасах (відповідно за 10.5, 10.3 та 10.1 рік).
Дивися повний текст Скільки треба працювати, щоб заробити на квартиру в різних містах України (інфографіка)
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Додано: Сер 15 січ, 2025 14:21
срочно сюда ветку, ждателей не реальных цен на квартиры в Киеве )))))))))
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stokoz
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