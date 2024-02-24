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АРМА розміщуватиме
арештовані кошти в Сенс Банку

АРМА розміщуватиме арештовані кошти в Сенс Банку
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 16:37

АРМА розміщуватиме арештовані кошти в Сенс Банку

Пропонуємо до обговорення:
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шляхом конкурсного відбору обрало державний Сенс Банк (Київ) для подальшого розміщення арештованих коштів, повідомляється у пресрелізі на сайті агентства.

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АРМА розміщуватиме арештовані кошти в Сенс Банку
R2
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Схоже, що Сенс є надійним банком
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Модератори: Ірина_, Модератор

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