RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості в Дніпрі
(купівля, продаж, оренда)

Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 15:18

  Господар Вельзевула написав:Днепр мертвый. Машины берут,да, но они говорят- да я уеду на ней если что.
А так то да,сам своего Лексуса комбату продал. Тот долго меня убеждал что собирал деньги до войны! Мне было на это пох,а вот подсунутые десяток жеванных соток заставил поменять.


А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.
vladimir07
 
Повідомлень: 1924
З нами з: 30.01.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:25

  vladimir07 написав:
  Господар Вельзевула написав:Днепр мертвый. Машины берут,да, но они говорят- да я уеду на ней если что.
А так то да,сам своего Лексуса комбату продал. Тот долго меня убеждал что собирал деньги до войны! Мне было на это пох,а вот подсунутые десяток жеванных соток заставил поменять.


А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.


Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков :(
В недвижимость не вкладываются,поганцы.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 811
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:49

  Господар Вельзевула написав:А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.

Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков :(
В недвижимость не вкладываются,поганцы.


Ваш город и так оживила приличнейшая часть бамбасской области...И то пишите по ощущениям что мертвый.А что с ним было бы и с ценами на аренду там,если бы эта армада переселенцев,сбежала бы в другое место...Насколько знаю,%50 с Бахмута-Северодонецк-Покровск и пр...все бежали туда,чтоб недалеко и "по месту"..Очень много.Так бы ж..па приняла еще более "осязаемые черты"
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2179
З нами з: 29.05.14
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1020 раз.
 
Профіль
 
17
8
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 20:04

  винтик написав:Рынок продаж Днепра скорее жив чем мертв,интерес есть , новострои строят вторичку желают, но ремонты это нынче огого ,с ремонтом купить космос и сделать ремонт космос, плюс дорожание всего, включая вечнозеленый это проблемы , но как не крутите и не мудрите дорожать будет и дальше , факт неприятный

Чи змінилася ситуація наразі?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10513
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 12:11

Re: Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)

Taк
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5281
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 23:11

  барабашов написав:Taк


А можна більш розлого ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2674
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3111 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 23:22

Re: Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)

Ні.
Hotab
 
Повідомлень: 15916
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2469 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 07:50

Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?

п.с. пана Франта попрошу не напрягатися... :mrgreen:
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3897
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 08:40

  Vadim_ написав:Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?

п.с. пана Франта попрошу не напрягатися... :mrgreen:

Все залежить від фіналу війни - коли і яким він буде?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10513
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 08:49

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?

п.с. пана Франта попрошу не напрягатися... :mrgreen:

Все залежить від фіналу війни - коли і яким він буде?

Дуже потужно, 95.
Ві как моя Сара , розумна вчерашним днём
п.с. про це і моя чуйка але у неї своя..., доволі часто - прибутковіша
п.п.с. питав у не у пальцем у небо а у - читай вище?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3897
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості 1 ... 198, 199, 200
rjkz » Вів 30 сер, 2022 22:39
1996 484163
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 сер, 2025 11:50
realestate77
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 7, 8, 9
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 21:33
81 57248
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2025 19:28
Модератор
Що буде з ринком нерухомості України у 2025 році? Поспілкуєм
presto » Сер 05 лют, 2025 14:00
1 4616
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2025 13:48
realtkyiv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9496)
14.08.2025 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.