Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)

Не Днепр. Кропивницкий.Делаю ремонт в квартире, но она не дитю. Она была выкуплена с нюансами, нюансы порешаны, ремонт под сдачу, инстаграмный.Был куплен участок в начале войны. Планировался дом. Коммуникации подведены, но фундамент доси не залит. Дом планировался себе, новый. Но тут я приостановил. Т.к. вкидывать деньги+ возможно дитю не стоит тут оставаться(пацан, 13 лет). А ложить 200+К в дом, то я лучше может за эти деньги ему что-то в Польшах\Германиях возьму. Ну или сам на старости распродам все и уеду в Испанию\Португалию чилить на пенсию.Я б ориентировался на достаток и планы. Вкинуть по 3-5К\мес в ремонт да на 3-4 месяца(Да, Бетон, я за месяц не умею, особенно летом, когда мои проверенные "универсалы" бабло в сезон рубят на фасадах, а я остаюсь на жожди, но и мне некуда спешить если чесно) - для меня не есть проблема, а вот 200+К за дом отлистать, при чем 60-80% в моменте(сразу закупить материалов на все + проект + за первый этап работы) - как то накладненько и стремненько. Был бы год 2020 - ужеб построил наверное, но не на часи.