Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 10:13

Господар Вельзевула
Вас дуже не вистачає на військовій гілці :D
Успіх
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 20:31

"У соцмережах з’явилися скріншоти нібито з OLX, де дніпряни масово “обмінюють” квартири через страх перед наступом російських військ. У таких публікаціях зазначається, що мешканці міста начебто готові доплачувати за переїзд до Львова навіть машиною чи свинею.

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій, ці оголошення – підробка. В оригіналі, який знайшли фактчекери StopFake, йшлося лише про оренду житла, без згадок про продаж або “терміновий обмін”.

Російські пропагандисти використовують подібні фейки, щоб сіяти паніку серед українців. Експерти закликають перевіряти джерела інформації та шукати оригінали публікацій, аби не піддаватися на маніпуляції ворога."

https://dp.reporter.ua/articles/masovijj-prodazh-kvartir-u-dnipri-fejjk-chi-realnist
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 20:37

Re: Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)

Так хотілось купити видову в Дніпрі за 57куе, що почав розповсюджувати фейки 😅
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 10:21

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири в Україні восени (первинка та вторинка)
Модератор
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 22:13

Цены Днепра наконец-то начинают радовать.
ЖК "Днипровська Брама" (отличное название,как раз с той стороны и будут заходить оккупанты , если прорвут павлик)- новострой от строителей, низкий этаж, индивидуальное газовое отопление- па 650/м2!
Правда в 2017 по 300 на котловане оно было, так уже веселее. Глядишь, года через два в ноль отдавать будут, так как естественно не берут от слова вообще.
Зато рядом, подгородянский магнат настроил пару улиц сараев из газобетона, с участками по 5 соток , махоньких, без чердачного перекрытия- прямо по стропилам изнутри натяжной потолок должны натягивать, треугольником- без отделки па 36000 за сарай.
Берут переселенцы.Будет нью-донецк.
Навар на глаз половина, будущее современного рынка недвижимости-кто дешевле.
Сами переселенцы одобряют, мол когда развалят, не так много потеряем!
Нам качественно и дорого не надоть.
Но в целом наконец-то рынок пошел вниз, не прошло и 4 года полномасштабной войны.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 22:35

https://gorod.dp.ua/news/250389
Киев и Львов-самые дорогие.
Неожиданный резкий дорожай в Харькове и Одессе.
Днепр замер.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:24

По прежнему цены на месте, даже пожалуй спрос немного ожил.
Днепряне воодушевились остановкой окупантов в начале области, основная сила идет на Донецкую и Запорожскую область.
Значительно усилилась бусификация в Днепре- на рынок недвижимости не повлияло.
По прежнему плато, с маленькой тенденцией к росту за счет идиотов, сбежавших с условной Межеввой и покупающих лайно в условном Пидгороднем.
Премиум сегмент не дешевеет, не продается.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:32

  Господар Вельзевула написав:По прежнему цены на месте, даже пожалуй спрос немного ожил.
Днепряне воодушевились остановкой окупантов в начале области, основная сила идет на Донецкую и Запорожскую область.
Значительно усилилась бусификация в Днепре- на рынок недвижимости не повлияло.
По прежнему плато, с маленькой тенденцией к росту за счет идиотов, сбежавших с условной Межеввой и покупающих лайно в условном Пидгороднем.
Премиум сегмент не дешевеет, не продается.

плиточники зарабатівают почьти как хлопці на передке під кабами
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:56

  Vadim_ написав:плиточники зарабатівают почьти как хлопці на передке під кабами


То лохи,а не плиточники.
Волоско только декларирует 160 000.
Будущее-за пряморукими мужиками с отсрочкой.
Кстати, в Гранях продают 67м2 с ремонтом типа для себя,мебелью и техникой за 82.
Шоб бетон так падал, с учетом что ремонт априори уже от 600.
Даешь бетон баксов по 500-600!
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 18:05

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:плиточники зарабатівают почьти как хлопці на передке під кабами


То лохи,а не плиточники.
Волоско только декларирует 160 000.
Будущее-за пряморукими мужиками с отсрочкой.
Кстати, в Гранях продают 67м2 с ремонтом типа для себя,мебелью и техникой за 82.
Шоб бетон так падал, с учетом что ремонт априори уже от 600.
Даешь бетон баксов по 500-600!

пишут много всякой муйни ,всякие , сходите пообщайтесь с собственником
Vadim_
