Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 січ, 2026 18:57
Vadim_ написав:
пишут много всякой муйни ,всякие , сходите пообщайтесь с собственником
Пардон,вы к тому что объява-фейк?Сомневаюсь. Выложило довольно серьезное рыло.Фотки есть в инсте и на ОЛХ.
И дома в том же Кристальном есть па 200 такие,что 400 до войны были.
Сыпется готовое,а готовое нафиг не нужно.Нет у меня веры тому, что там слепили.
Заготовки стоят. Даже нещастные Барвы па 750 что весьма невыгодно.
Додано: Нед 04 січ, 2026 19:16
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
плиточники зарабатівают почьти как хлопці на передке під кабами
То лохи,а не плиточники.
Волоско только декларирует 160 000.
Будущее-за пряморукими мужиками с отсрочкой.
Кстати, в Гранях продают 67м2 с ремонтом типа для себя,мебелью и техникой за 82.
Шоб бетон так падал, с учетом что ремонт априори уже от 600.
Даешь бетон баксов по 500-600!
я сильно извиняюсь , там вход в на котловане был 800 или штука, лень лезть за документами...
полюбуйтесь єтой прелестью
Додано: Пон 05 січ, 2026 18:53
Vadim_ написав:
я сильно извиняюсь , там вход в на котловане был 800 или штука, лень лезть за документами...
950 вроде.
Но отдают же. Я смотрю что кто с ремонтом-двигаются хорошо. Только на кой ляд мне их ланци?
Я бы вот ссылку выложил,но не знаю можно ли? Еще с рылом попутают.
Додано: Пон 05 січ, 2026 20:40
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
я сильно извиняюсь , там вход в на котловане был 800 или штука, лень лезть за документами...
950 вроде.Но отдают же.
Я смотрю что кто с ремонтом-двигаются хорошо. Только на кой ляд мне их ланци?
Я бы вот ссылку выложил,но не знаю можно ли? Еще с рылом попутают.
а сходите помацайте в живую и расскажите потом
Додано: Пон 05 січ, 2026 20:44
Vadim_ написав:
а сходите помацайте в живую и расскажите потом
Та а смысл? Что это поменяет? Я б помацал бетон па 700.
В новостях появился прогноз какого-то Ступака,что в 2026 павлику приготовится.
Верите в это?
Додано: Пон 05 січ, 2026 21:01
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
а сходите помацайте в живую и расскажите потом
Та а смысл? Что это поменяет?
Я б помацал бетон па 700.
В новостях появился прогноз какого-то Ступака
,что в 2026 павлику приготовится.
Верите в это?
не замануха ли? если оно вам вообще надо или на халяву хотите начитавшись Франта? сходи те расскажите нам правду .
Ві же знаете где он работал?
верить никому нельзя , мне можна(с)
