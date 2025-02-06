Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Добавлено: Пн 15 июн, 2026 10:38
Faceless писал(а):
Та й 3к на 47 метрів я теж ще не бачив
1к відчувається як 3к (с) (тм)
тільки навпаки:
3к з "лакшері" ремонтом в Дніпрі, що відчувається по ціні як "сира" 1к в Франеку
flyman
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Добавлено: Пн 15 июн, 2026 11:49
smdtranz писал(а): Faceless вроде стандарт для хрущевки плюс минус
Нє, в хрущовках ніби 3к це десь 50м. Ми в такій жили принаймні, класичний хрущ, 55 м.
А 47 я навіть не можу уявити як це. Хоча там одна прохідна то може якось так зліпили
Faceless
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Добавлено: Пн 15 июн, 2026 19:57
Faceless писал(а): smdtranz писал(а): Faceless вроде стандарт для хрущевки плюс минус
Нє, в хрущовках ніби 3к це десь 50м. Ми в такій жили принаймні, класичний хрущ, 55 м.
А 47 я навіть не можу уявити як це. Хоча там одна прохідна то може якось так зліпили
як щодо 60 квадратів на 4 кімнати ...
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/4-kmnatna-mega-komfortna-kvartira-z-teplim-pdvalom-ID10EEvz.html?search_reason=search%7Corganic
pesikot
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Добавлено: Пн 15 июн, 2026 20:10
pesikot писал(а):
як щодо 60 квадратів на 4 кімнати ...
Це десь вписується в концепцію, +1 кімната і +10 квадратів.
Проте поляки щас і рекорди хрущовок б'ють
Faceless
Модератор
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 17:51
Був сьогодні по справам в районі Макарова/Незалежності (Титова), щось мені перехотілося купувати нерухомість.
Striker
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 05:49
Faceless писал(а): pesikot писал(а):
як щодо 60 квадратів на 4 кімнати ...
Це десь вписується в концепцію, +1 кімната і +10 квадратів.
Проте поляки щас і рекорди хрущовок б'ють
Тому що у них немає анархії, казнокрадства, і поляки дружненько платять податки
Frant
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 05:51
Striker писал(а):
Був сьогодні по справам в районі Макарова/Незалежності (Титова), щось мені перехотілося купувати нерухомість.
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У вас просто немає пачок лишніх грошей. Які можна приткнути кудись.
Frant
Сообщения: 23408
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