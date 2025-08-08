Додано: П'ят 08 сер, 2025 19:51

fox767676 написав: всіх не вийде. бо люди які б не були, податки сплачують , економіку рухають

не волають що їм всі повинні

треба якось співіснувати , знаходити modus vivendi

їх 2 копійки податків нікого не хвилюють, по-перше, справа не в грошах, гроші нам дають партнери, головна проблема зараз нестача людей, по-друге, це підтверджується тим, що тільки на спецпенсії йде 120 ярдів на рік (якби буда така проблема, прокурор давно б отримав 90-відсотковий податок на свою гігантську спецпенсію), а ще в нас повсюди роздуті штати бюджетників, податки яких - це хіба що свіжа копійка для бюджету (а силовики - це теж і є бюджетники), по-третє, як казала Третьякова, із тих молодих відставників 43-59 років, так от із них 85% взагалі офіційно не працюють, а значить, не тільки не платят податків, а й сидять на нашій шиї, часто ще й отримуючи гігантську спецпенсію в десятки разів більше, ніж у звичайного роботяги. Ну, а про закордонних втікачів я взагалі мовчу - вони якщо й платять податки, то там.А щодо війни, треба значно скорочувати бронь, мобілізовувати силовиків, молодих відставників, офіцерів (і навіть не за восом і не за званням), охоронців, гумористів, багатьох науковців і т.д., бо так як зараз, щоб відправляли доходяг, а все було заставлено джипами биків із ксівами більше ніж до війни, так ми не витягнемо, також потрібна далекобійна зброя, щоб хоч якось уражати цілі в кацапії, і зброя для ефективної боротьби із кабами чи хоча б можливість самим запускати по ворогу такі ж каби. А без цього всього тоді це кінець. Моя думка.