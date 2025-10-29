Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: експертиза підтвердила травму тупим предметом. Джерело: https://censor.net/ua/n3582091 Ще й адвокат каже, що свідки чули якусь розмову про вимагання грошей. Отак впав декілька разів? А за Сахарука хто відповів? Починається бандитизм і повне свавілля! Тут ще питання, кілька днів тому менти казали, що в них купа свідків з того ТЦК, що він сам впав і вбився, що тепер, значить, їх змусили, хтось буде їх всіх саджати за фальсифікацію - тих ментів, отих ТЦКшників, що вбивають людей і змушують інших схоплених на вулиці давати неправдиві свідчення, і все їхнє керівництво? Хоча, на цей раз вбили людину, яка була не проти служби. Ще й визнали повністю придатним, не дивлячись на поганий зір. Скидається на рекет.
111 ККУ? Може дійде, що не лише «економічні злочини». А шкода від СЗЧ наче ж очевидна. Чи ні? Нема бажання допомогти бійцям, щоб вони не йшли в СЗЧ? Вони ж втомились, очікують що ти підміниш А ти дивишся марафон (мабуть єдиний на цьому форумі) і визначаєш хто має піти поперед тебе
Теж умисне діяння на шкоду - вона так і починається. Шкода, звичайно, є, але це не пряма шкода, а в юриспруденції пряма і непряма шкода - це дві великі різниці. А ти, я так розумію, з фронту пишеш? Як і всі тут офіцери, відставники, силовики...? Чого більшість не воює?
Про мою участь я тобі достатньо розказував, ти інформацію не сприймаєш і не запамʼятовуєш. Я не марафон тобі по колу одне і те саме розказувати. Тому повернемось до тебе. Ти не бажаєш допомогти, щоби втомлені бійці не тікали?? Першопричина СЗЧ це те, що ти їх не міняєш. Ти хочеш щоб вони не тікали ? Чи ні? Так СЗЧ це щось ненавмисне, ніяк не зрозумію? Чи нема прямої шкоди? Державна зрада - це економічний злочин?
Щось слабко віриться, що рік тому тут доводив разом з таким же офіцером детройтом, що не маєш воювати, а тут льотчик... Ти більше схожий на ТЦКшника. Допомагаю поки що донатами по мірі можливостей. Чому ти приліпився до мене, коли не воюють найбільш боєздатні - силовики заброньовані на 90-100%, що пропонувала Южаніна, що було в петиціях, все проігноровано цією владою! Те ж з молодими відставниками: https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep Офіцери сидять і розповідають, що вони можуть бути тільки великими командирами і фронт то не для них, не треба далеко ходити, а їх дуже багато, в вузи вже йдуть майже всі випускники, а в багатьох вузах ті кафедри їх штампують, і вони мало чого знають і вміють після тих кафедр, де звання давали автоматично, тому місце їх більшості - в піхоті! Якщо за 4 роки не знадобились. Охоронці стоять під деревами біля своїх джипів, всі заброньовані, а муніципальна охорона, міська варта? Може, час таки повоювати? Але ж ні... Хапають хворих, везуть на ДВРЗ, влаштували там катівню.. Ось і втрачаємо території кожен день. Ну, якщо хтось іде в СЗЧ, яка пряма шкода? Не ненавмисне, а непряме. Пряма шкода від кацапів, які стріляють, а він же не стріляє і не краде. Державна зрада - це теж пряма робота на ворога.
Як «чому»? Бо ти дуже переймаєшся за долю держави, хочеш перемоги, але не хочеш змінити втомлених бійців. Більше того, ти вирішив встановлювати черговість і пріоритети . Але в цій черзі ніколи нема тебе. Чому?? Ти сам себе звільнив? А в що ти там віриш (відносно мене) чи ні, мені піх. Хай тебе марафон по колу переконує.
Це економічний злочин? СЗЧ - це теж допомога ворогу. І погугли «ефект розбитих вікон». Якщо тисячі СЗЧ залишати без покарання, завтра дома будуть всі. Але ж ти не хочеш обвалу фронту? Чи хочеш?
А як же, напевно, має бути якась черговість - хто більше принесе користі фронту, того в першу чергу. Чого мене нема в черзі, це ти сам вигадав, але ж ти мене чомусь туди ставиш першим, попереду всіх силовиків, які заброньовані на 90-100%, молодих відставників, з яких в ЗСУ чомусь тільки кожен 40-й, заброньованих охоронців, що стоять під кожним деревом - охорона маєтків важливіша за безпеку держави? Але про них ти мовчиш, хочеш мене прямо зараз поперед себе і таких як ти відправити бігати 30 км з величезною вагою, а потім на штурми, неважливо, що у мене от після цих всіх новин тиск був 190, вночі пив клофелін, бісопрол, клоназепам, серце колить, голова болить, печінка.. Ти не перший, там на фупі десятки таких офіцерів, які хочуть відправити мене поперед себе, та й вже не тільки не мене, там вже справжнє дно! З Португалії офіцер-старлєй-артилерст Марк закликає хапати і тягнути на фронт 70-річних бабусь, канацька гєра хоче цирозників на фронт, а польська ахвіцера хоче масових розстрілів! Ефект розбитих вікон - це точно не пряма вина. Це маніпуляція.