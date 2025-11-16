|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 15 лис, 2025 22:38
То ти бот, який ніби не знає, що у нас діє корупція і телефонне право.
Додано: Суб 15 лис, 2025 22:53
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
То хтось має воювати саме замість вас, бо вас базар підкосив?
Додано: Суб 15 лис, 2025 23:44
Ти задовбав, ніхто такого не писав, то ти тут пишеш, що силовики, відставники, охоронці, офіцери не мають воювати, а замість них закликаєш відправляти людей із хворобами і які не тримали ніякої зброї в руках (що практично зараз часто і робиться). А це прямий шлях до поразки, бо силовики, відставники, охоронці, офіцери найбільш підготовлені і здорові, найбільш боєздатні.
Також ти підтримуєш свавілля в ТЦК. Випадки побиттів і вбивств мають розслідуватись на найвищому рівні і жорстко каратись, влада має схаменутись!
Додано: Нед 16 лис, 2025 00:00
hxbbgaf
Так наче саме ти закликаєш когось відправляти , і саме замість тебе. Ні?
Бо ти призначив всіх «здоровими биками» (хоча хоч і марно, але я тобі розжував що їх так само як і тебе на базарі всі роки не перевіряли лікарі) , «все життя їх вчили воювати» (хоча я тобі на прикладі Детройта показав, що не вчили його воювати), але ти придумав що ти хворий, на базарі весь спрацювався бідняга і потієш, , а інші здорові . Що всіх вчили, а тебе начебто не вчили і неможливо навчити. І ти не маєш йти, а інші мають йти за тебе. Хіба не це ти кажеш?
Додано: Нед 16 лис, 2025 01:03
Це ти призначив всіх хворих здоровими, (ти тиск не піднімав, хворими не робив, тому хворих треба відправляти, не твої слова? я сьогодні цитував). Я не писав, що замість мене, тільки зауважив, що копати вручну кілометри траншей, як ти мені пропонував, у мене не вистачить здоровʼя, і що взагалі немає такої вос копач траншей і ти пишеш маячню. А чого їх ніхто не перевіряв? Всі ці постійні комісії тупо не проводились? Це теж не керівники системи, а звичайні люди винні в такому нехлюйстві і корупції? Які тут ніяким боком, а тепер винні у всіх гріхах. По закону мали проводитись, ти ж в закони постійно тицяєш, при тому в загальні на тисячі сторінок і без конкретики, і кажеш, що по-іншому як по закону бути не могло, а тут вже могло. Суцільні подвійні стандарти. І відправляти хворих замість відставників ти пропонуєш, бо пишеш, що пох на тиск і все решту, бо ти його не піднімав (це з якого закону?), тільки в окоп, а відставники при цьому не повинні воювати, бо діди в 43 чи 45 років, при тому що інші гарують до 60, і набагато більше, бо пенсія мізер і в рази менше ніж у силових пенсів, а іноді і в десятки разів, і мобілізують звичайних людей теж до 60.
Додано: Нед 16 лис, 2025 01:12
І взагалі, перечитай перший пост, що сказала Южаніна. Напиши їй і розкажи, що ви за 25 років нічому не навчились, вам не проводили ніяких комісій, що ви хворі, може, ще, що ви військові навіть зі зброєю не вмієте поводитись. Не думаю, що повірить. Як і всі решта.
Додано: Нед 16 лис, 2025 01:34
hxbbgaf
тому тільки ВЛК може назвати тебе хворим. Ти її пройшов?
Ти писав що «хворих замість них». Чому «замість»? А може ти замість себе, а він замість себе?? Ні? Ти коли замість себе?
Треба перевірити. Чомусь у тебе пенсіонери мають здоровʼя, а ти молодий ні. Чому? Де втратив?
А як ти хотів служити в тилу в інжбаті без трактора? Самі себе траншеї не викопають. Їх будеш ти копати.
А чому тебе в школі били? От буває так.. Але це хто, сам Детройт винуватий? Може я, може таксисти?
Так ти не зміг відкрити статтю закону? 😅
В цьому справа?
Ні, слухай, я не звинувачую тебе що ти настільки недорозвинений, що навіть після вказання тобі конкретної статті конкретного документу , ти не зміг розібратись. Можливо ти розумово не здатний, ок. Але чому ти не роблячи цього, не читаючи нічого крім форумів, робить тупі заяви?
Може якщо розум не тягне, треба закрити форуми для себе?
Замість? Знов замість?
Скільки таких? Як вони в 43 під час війни звільнились? Не можуть бути без ноги? Ні?
Тобі 60? Чому не на фронті?
Кого «нас»? Мене навчили. Когось ні. Бо не треба, у нього інші завдання в армії.
Можливо тобі важко уявити, але в армії не тільки воюють, а годують, одягають, заправляють, ремонтують техніку , рахують гроші, контролюють дотримання законів. Надають психологічну допомогу, Лікують . Водять автомобілі . Сидять в навушниках і слухають ефір. Прокладають кабелі. . І всі вони такі самі воїни як і ти, фронтовик базару Теж не стріляють і не вміють.
Але чому ти не воюєш тоді?? І не лише не воюєш, а і не копаєш. Що ти взагалі з мною перерахованого здатний, крім нити і дивитись марафон?
Додано: Нед 16 лис, 2025 08:53
Оце ви вже брешете
Я ніколи не писав, що хтось не має воювати, але я й ніколи нікого не пхав воювати перед себе, прикриваючись нібито підкошеним здоровʼям (у вашому випадку ще й з самолікуванням важкими препаратами) і ні на кого не тицяв "а отой здоровий як бик більш придатний" як це ПОСТІЙНО робите ви
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:29
То я вас з хотабом переплутав, тут він вже місяцями задовбує такими вкидами в кожному пості.
А як інакше. Для чого тоді розклади хвороб існують і все решта, якщо люди з хворобами, які ніколи не тримали зброї, мають іти поперед професійних військових, що 25 років вчились, силовиків, рембо-охоронців, офіцерів і т.д.? Вірніше, просто йти, бо їх хапають, а отих, що я перелічив - ні. І мова тут зовсім не про мене, це шлях до поразки!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 16 лис, 2025 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:32
Тоді скажіть, ви вважаєте, що людина, яка слідкувала за своїм здоровʼям, можливо сама вчилася поводитися зі зброєю, тепер має більше обовʼязків, ніж ви? Просто тому що вам так зручніше?
