RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 51525354>
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 22:38

То ти бот, який ніби не знає, що у нас діє корупція і телефонне право.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22888
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 22:53

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:Да і базар по спеці і по морозу теж не додає здоровʼя, той же гайморит - майже професійна хвороба.

То хтось має воювати саме замість вас, бо вас базар підкосив?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36949
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8268 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 23:44

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Да і базар по спеці і по морозу теж не додає здоровʼя, той же гайморит - майже професійна хвороба.

То хтось має воювати саме замість вас, бо вас базар підкосив?

Ти задовбав, ніхто такого не писав, то ти тут пишеш, що силовики, відставники, охоронці, офіцери не мають воювати, а замість них закликаєш відправляти людей із хворобами і які не тримали ніякої зброї в руках (що практично зараз часто і робиться). А це прямий шлях до поразки, бо силовики, відставники, охоронці, офіцери найбільш підготовлені і здорові, найбільш боєздатні.
Також ти підтримуєш свавілля в ТЦК. Випадки побиттів і вбивств мають розслідуватись на найвищому рівні і жорстко каратись, влада має схаменутись!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22888
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 00:00

hxbbgaf

що силовики, відставники, охоронці, офіцери не мають воювати, а замість них закликаєш відправляти


Так наче саме ти закликаєш когось відправляти , і саме замість тебе. Ні?
Бо ти призначив всіх «здоровими биками» (хоча хоч і марно, але я тобі розжував що їх так само як і тебе на базарі всі роки не перевіряли лікарі) , «все життя їх вчили воювати» (хоча я тобі на прикладі Детройта показав, що не вчили його воювати), але ти придумав що ти хворий, на базарі весь спрацювався бідняга і потієш, , а інші здорові . Що всіх вчили, а тебе начебто не вчили і неможливо навчити. І ти не маєш йти, а інші мають йти за тебе. Хіба не це ти кажеш?
Hotab
 
Повідомлень: 17177
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2537 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 01:03

Це ти призначив всіх хворих здоровими, (ти тиск не піднімав, хворими не робив, тому хворих треба відправляти, не твої слова? я сьогодні цитував). Я не писав, що замість мене, тільки зауважив, що копати вручну кілометри траншей, як ти мені пропонував, у мене не вистачить здоровʼя, і що взагалі немає такої вос копач траншей і ти пишеш маячню. А чого їх ніхто не перевіряв? Всі ці постійні комісії тупо не проводились? Це теж не керівники системи, а звичайні люди винні в такому нехлюйстві і корупції? Які тут ніяким боком, а тепер винні у всіх гріхах. По закону мали проводитись, ти ж в закони постійно тицяєш, при тому в загальні на тисячі сторінок і без конкретики, і кажеш, що по-іншому як по закону бути не могло, а тут вже могло. Суцільні подвійні стандарти. І відправляти хворих замість відставників ти пропонуєш, бо пишеш, що пох на тиск і все решту, бо ти його не піднімав (це з якого закону?), тільки в окоп, а відставники при цьому не повинні воювати, бо діди в 43 чи 45 років, при тому що інші гарують до 60, і набагато більше, бо пенсія мізер і в рази менше ніж у силових пенсів, а іноді і в десятки разів, і мобілізують звичайних людей теж до 60.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22888
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 01:12

І взагалі, перечитай перший пост, що сказала Южаніна. Напиши їй і розкажи, що ви за 25 років нічому не навчились, вам не проводили ніяких комісій, що ви хворі, може, ще, що ви військові навіть зі зброєю не вмієте поводитись. Не думаю, що повірить. Як і всі решта.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22888
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 01:34

hxbbgaf
ти тиск не піднімав, хворими не робив, тому


тому тільки ВЛК може назвати тебе хворим. Ти її пройшов?
Я не писав, що замість мене,

Ти писав що «хворих замість них». Чому «замість»? А може ти замість себе, а він замість себе?? Ні? Ти коли замість себе?
копати вручну кілометри траншей, як ти мені пропонував, у мене не вистачить здоровʼя,


Треба перевірити. Чомусь у тебе пенсіонери мають здоровʼя, а ти молодий ні. Чому? Де втратив?

взагалі немає такої вос копач траншей

А як ти хотів служити в тилу в інжбаті без трактора? Самі себе траншеї не викопають. Їх будеш ти копати.

А чого їх ніхто не перевіряв? Всі ці постійні комісії


А чому тебе в школі били? От буває так.. Але це хто, сам Детройт винуватий? Може я, може таксисти?
ти ж в закони постійно тицяєш, при тому в загальні на тисячі сторінок і без конкретики,


Так ти не зміг відкрити статтю закону? 😅
В цьому справа? :lol:
Ні, слухай, я не звинувачую тебе що ти настільки недорозвинений, що навіть після вказання тобі конкретної статті конкретного документу , ти не зміг розібратись. Можливо ти розумово не здатний, ок. Але чому ти не роблячи цього, не читаючи нічого крім форумів, робить тупі заяви? :mrgreen:
Може якщо розум не тягне, треба закрити форуми для себе?

відправляти хворих замість відставників

Замість? Знов замість?

діди в 43 чи 45 років,


Скільки таких? Як вони в 43 під час війни звільнились? Не можуть бути без ноги? Ні?

при тому що інші гарують до 60

Тобі 60? Чому не на фронті?


вас за 25 років нічому не навчил


Кого «нас»? Мене навчили. Когось ні. Бо не треба, у нього інші завдання в армії.
Можливо тобі важко уявити, але в армії не тільки воюють, а годують, одягають, заправляють, ремонтують техніку , рахують гроші, контролюють дотримання законів. Надають психологічну допомогу, Лікують . Водять автомобілі . Сидять в навушниках і слухають ефір. Прокладають кабелі. . І всі вони такі самі воїни як і ти, фронтовик базару Теж не стріляють і не вміють.
:mrgreen: .
Але чому ти не воюєш тоді?? І не лише не воюєш, а і не копаєш. Що ти взагалі з мною перерахованого здатний, крім нити і дивитись марафон? :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 17177
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2537 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 08:53

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Да і базар по спеці і по морозу теж не додає здоровʼя, той же гайморит - майже професійна хвороба.

То хтось має воювати саме замість вас, бо вас базар підкосив?

Ти задовбав, ніхто такого не писав, то ти тут пишеш, що силовики, відставники, охоронці, офіцери не мають воювати, а замість них закликаєш відправляти людей із хворобами і які не тримали ніякої зброї в руках (що практично зараз часто і робиться). А це прямий шлях до поразки, бо силовики, відставники, охоронці, офіцери найбільш підготовлені і здорові, найбільш боєздатні.
Також ти підтримуєш свавілля в ТЦК. Випадки побиттів і вбивств мають розслідуватись на найвищому рівні і жорстко каратись, влада має схаменутись!
Оце ви вже брешете
Я ніколи не писав, що хтось не має воювати, але я й ніколи нікого не пхав воювати перед себе, прикриваючись нібито підкошеним здоровʼям (у вашому випадку ще й з самолікуванням важкими препаратами) і ні на кого не тицяв "а отой здоровий як бик більш придатний" як це ПОСТІЙНО робите ви
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36949
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8268 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 20:29

  Faceless написав:Оце ви вже брешете
Я ніколи не писав, що хтось не має воювати, але я й ніколи нікого не пхав воювати перед себе, прикриваючись нібито підкошеним здоровʼям (у вашому випадку ще й з самолікуванням важкими препаратами) і ні на кого не тицяв "а отой здоровий як бик більш придатний" як це ПОСТІЙНО робите ви

То я вас з хотабом переплутав, тут він вже місяцями задовбує такими вкидами в кожному пості.
А як інакше. Для чого тоді розклади хвороб існують і все решта, якщо люди з хворобами, які ніколи не тримали зброї, мають іти поперед професійних військових, що 25 років вчились, силовиків, рембо-охоронців, офіцерів і т.д.? Вірніше, просто йти, бо їх хапають, а отих, що я перелічив - ні. І мова тут зовсім не про мене, це шлях до поразки!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 16 лис, 2025 20:35, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22888
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 20:32

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Оце ви вже брешете
Я ніколи не писав, що хтось не має воювати, але я й ніколи нікого не пхав воювати перед себе, прикриваючись нібито підкошеним здоровʼям (у вашому випадку ще й з самолікуванням важкими препаратами) і ні на кого не тицяв "а отой здоровий як бик більш придатний" як це ПОСТІЙНО робите ви

То я вас з хотабом переплутав, тут він вже місяці задовбує такими вкидами в кожному пості.
А як інакше. Для чого тоді розклади хвороб існують і все решта, якщо люди з хворобами, які ніколи не тримали зброї, мають іти поперед професійних військових, що 25 років вчились, силовиків, рембо-охоронців, офіцерів і т.д.? І мова тут зовсім не про мене, це шлях до поразки!
Тоді скажіть, ви вважаєте, що людина, яка слідкувала за своїм здоровʼям, можливо сама вчилася поводитися зі зброєю, тепер має більше обовʼязків, ніж ви? Просто тому що вам так зручніше?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36949
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8268 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 51525354>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5142)
16.11.2025 21:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.