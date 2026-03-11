Судячи з напору, найбільше небажання воювати і найбільший тваринний страх тут зараз у хотаба. І це при тому, що він сидить на своїй ранній пенсії і його ніхто нікуди не збирається відправляти, а тим більше в окопи і на штурми, як непридатних воювати на вірну смерть! На мій 1 пост постить 2-3 і одне і те ж. Ще й заговорив про цінних і нецінних людей і що воювати треба відправляти нецінних - це вже за межею як для цивілізованого суспільства, в Німеччині за таке зараз сидів би. Ну, підтверджує теорію, що всі фашисти боягузи. Але найбільш прикро, що цю теорію використовує влада, і, звісно, що в своїх цілях, охранку, ДСО, ментів, охоронців дуп хоче тримати як псів, бо охорону своїх дуп вважає найважливішою задачею, а на фронт - тих, хто не, як вони вважають, не справиться з охороню їхніх дуп, "менш цінних". Від власного народу, якщо що, бо он з міндичами виплило, а це навіть не верхівка айсберга. А решту тренованих типу молодих відставників, офіцерів просто або бояться, або у самих такі родичі. От і все пояснення! Але це дорога у прірву як для країни, як це все не змінювати.
Не однаково, і тим більше це ніяка не рівність перед законом, набридло повторювати те ж саме, однаково було б, якби всім сказали з'явитись в стислі терміни і навіть без повісток. як обмежено придатним, чи хоча б розіслали всім повістки і поставили в однакові умови. І не бронювали таку тучу тих же охоронців, і всіх, про кого вище вже писалось. Ще й тріщить, що за півтора місяці люди з хворобами зараз отримають кращу підготовку, ніж на кафедрі за 2 роки чи в армії за півтора здорові. Так можна будь-яку сову на глобус натягнути від страху.
Можливо. Дивлячись заніс ти щось за свою непридатність, чи ні. Бо відповідальність несе як хабарник, так і той хто заносить.
Чергова брехня без цитат? 😅
При цьому саме Хотаб з нас двох відпістячив куйову тучу років саме безпосередньої участі у бойових діях (про що ти обісцявся переконатись на платне парі) нікого тут не відправляючи нікуди, а абирвалг другу сотню сторінок вищить від страху і показує кого треба відправити перед ним . (Да кого завгодно, тільки не його)
«Неоднаковість» і «нерівність перед законом» необхідно підтверджувати цитатами з тих законів
А кому сказали «зʼявитись в стислі терміни»? І які це «стислі»? Кілька місяців - це стислі? Ти встиг з дивану добратись за цей стислий термін підтвердити свою протухлу непридатність? Ага, і про «справедливість і рівність». Зʼявитись для підтвердження непридатності - це і є прояв відновлення рівності. Щоб липові непридатні, яких тисячі, стали рівними з придатними , які не мають таких липових паперів. Це якраз про «рівність».
Тобі б розібратись, ти переймаєшся що за 2-3 місяці базової підготовки на полігоні ти не отримаєш достатньої підготовки, чи тебе турбує в принципі небажання її отримувати?
І навіть цього для тебе виявляється недостатньо, ти продовжуєш бубоніти свою нічім не підкріплену маячню 😅
Ще скажи, що я ото на початку 2000-х заніс, щоб в психушку відправили обстежуватись. В нас хабарник якраз не несе відповідальності. Де крупа? Сидить? Рівність - це коли в ТЦК йдуть всі і на війну відправляють за принципом придатності, а не одні обмежено придатні і половину з них одразу забирають на фронт, а може і більше, як врахувати отакі випадки, як он недавня історія про наркоманів і Скелю, яких і повністю придатними як і визнавали, то повністю незаконно, а 90-95% офіцерів не воюють, 90% ментів, 98% молодих відставників і т.д. не воюють. Вже 2-3 місяці. Підготовка 51 день, та й те не для всіх. Цитата ось:
Чим вони цінніші ніж охоронці?
То ти вирішив, що відправляти на війну треба нецінних в твоєму розумінні. Маячня то в тебе. То з тобой ні про що говорити. Будеш тут підтримувати будь-яке свавілля, доки ТЦКшники і менти, які зрозуміють, що їм можна все, не прийдуть до тебе і не винесуть все, що захочуть (як мінімум).
Де саме я таке «вирішив». Ти погано сприймаєш тексти? Я пишу що у вас спільна черга і нічого тобі ховатись за «охоронцями» .
Ну, як ти пишеш цінніше, то це слід розуміти, що на фронт треба відправляти тих, хто менш цінний, в твоєму розумінні.
Ні, це заперечення твоїх намагань відправити когось перед себе, натякаючи що ти цінна черешенька, а інші хай йдуть помирати за твоє нікчемне життя. Тільки тому, що вони не ковтали таблетки психотропні, займались спортом, берегли і зміцнювали здоровʼя. Так от повторюю тобі ще раз, ти не цінніший нічим , щоб тебе «зберігати», а когось відправляти . І твоя неповноцінність - це лише твоя проблема. Але навіть такого неповноцінного є чим зайняти на війні. Навіть від такого є там користь. Але ти обмочив штани не тільки на парі, чи брав я багаторічну участь чи ні, але і взяти участь самому ти теж обісрався.
Ні, ти проговорився, те, що ти написав, означає, що в твоєму розумінні хто більш цінний, того не треба на війну, а хто менш цінний, того треба. А ніяким довідкам я не вірю, бо в нас тотальна корупція. Он остання новина: https://censor.net/ua/blogs/3604677/yak ... -legalnoyu
Це позиція «я в доміку». «З мого і маминого диванчику, де я з нею живу на Трої, не видно війну і тих хто воює, а довідкам я не вірю. Отже ніхто не воював з вас. Йдіть давайте, он по черзі, спочатку оті, потім оці, а я .. а я , а психотропний клієнт психлікарні.. я лише керую чергою , сам не буду».
Такий діловий, ніби сам зараз на фронті. Ото і на фупі всі, хто розповідає про цінних і не цінних, про людей, яких не жалко, про те, як всіх треба розстрілювати і т.д., взагалі, жодного дня не були на фронті і переважно пишуть з-за кордону. Для таких результати війни неважливі, аби кинути більше непридатних воювати, аби більше повбивали і покалічили, аби все було жахливіше, щоб зловтішатись і отримувати вічну соціалку. Тому і стосовно тебе великі сумніви.