Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:43
Faceless написав: hxbbgaf написав:
Але в останні роки перед війною казали, скільки людей на строковій службі. Ті цифри взагалі, то була якась десята частини від людей того віку! А після вузів чи не соті частини, цифри були мізерні.
Дуже багато не проходили по здоровʼю, ну як ви свого часу. Хтось дійсно не проходив, хтось купував "довідку". Хтось йшов на кафедру. Хтось тупо ховався від військомату, до війни це було дуже просто.
Не знаю, ніхто із знайомих цим не парився, не призивали їх піля вузу і все, навіть, як кафедри не було.
hxbbgaf
Додано: Чет 12 бер, 2026 10:46
Ну, якість підготовки то інше, вся армія совкова, це і досі є, але ж 2 роки витрачено на підготовку, а як воювати - нехай хворі тільки йдуть, а офіцери неповинні, їх погано готували...
В 14-му не було повномасштабної війни. Не було воєнного стану. То були зовсім інші масштаби. До того ж, абсолютна більшість, хто тоді воював, то були добровольці. Усі ті бальони, Дніпро-1, Донбас і т.д., які тоді воювали, які гинули в Іловайську, то були 100% добровольці.
hxbbgaf
Додано: Чет 12 бер, 2026 11:26
hxbbgaf написав: Faceless написав: hxbbgaf написав:
Але в останні роки перед війною казали, скільки людей на строковій службі. Ті цифри взагалі, то була якась десята частини від людей того віку! А після вузів чи не соті частини, цифри були мізерні.
Дуже багато не проходили по здоровʼю, ну як ви свого часу. Хтось дійсно не проходив, хтось купував "довідку". Хтось йшов на кафедру. Хтось тупо ховався від військомату, до війни це було дуже просто.
Не знаю, ніхто із знайомих цим не парився, не призивали їх піля вузу і все, навіть, як кафедри не було.
У вашій групі в вузі ніхто не пішов на кафедру?
Ну чого ви не парилися то зрозуміло. Чи у вас всі в вашому колі спілкування з довідками?
Faceless
Додано: Чет 12 бер, 2026 11:29
hxbbgaf написав:Ну, якість підготовки то інше, вся армія совкова, це і досі є, але ж 2 роки витрачено на підготовку, а як воювати - нехай хворі тільки йдуть, а офіцери неповинні, їх погано готували...
В 14-му не було повномасштабної війни. Не було воєнного стану. То були зовсім інші масштаби. До того ж, абсолютна більшість, хто тоді воював, то були добровольці. Усі ті бальони, Дніпро-1, Донбас і т.д., які тоді воювали, які гинули в Іловайську, то були 100% добровольці.
Яку нафіг підготовку? Немає там ніякої підготовки
Про 100% добровольців то 100% брехня.
Faceless
Додано: Чет 12 бер, 2026 12:01
Faceless написав:
У вашій групі в вузі ніхто не пішов на кафедру?
Ну чого ви не парилися то зрозуміло. Чи у вас всі в вашому колі спілкування з довідками?
Ходили 3 з групи, до КПІ їздили. Але інших теж в армію ніхто не смикав, наскільки я знаю.
hxbbgaf
Додано: Чет 12 бер, 2026 12:03
Faceless написав:
Яку нафіг підготовку? Немає там ніякої підготовки
Про 100% добровольців то 100% брехня.
То що 2 роки роблять? Мені розповідали, що і в поле виїздять, і все там є. А у інших, мабуть, є підготовка?
Ну, може 98. Хіба що в когось якась необхідна вос, могли викликати, але я такого не чув, скільки чув про АТОшників, всі пішли самі. Були ще такі, що на 1 день їхали заради УБД. це теж всі знають. На вулицях і в лікарнях точно ніхто нікого не хапав, як зараз.
hxbbgaf
Додано: Чет 12 бер, 2026 12:35
hxbbgaf написав:
То що 2 роки роблять?
2роки це 5 годин на тиждень
мабуть десь 300 -400 годин за весь курс
але все одно
для чого ж їх вчили, для чогось гроші витрачались
fox767676
