Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чет 12 бер, 2026 16:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У столиці витратять 65 мільйонів на оздоблення парку та мосту на Оболоні

Комунальне обʼєднання "Київзеленбуд" третього березня за результатами тендеру замовило ТОВ "Євротехнології Груп" ремонт парку в Оболонському районі столиці за 65,22 млн грн. Про це повідомляється у системі "Прозорро"

Місто у 2026 році має виконати капітальний ремонт південно-західної частини парку по вулиці Прирічній на Оболоні.

Йдеться про північну частину берега Оболонської затоки. Зокрема, влаштують пішохідний міст, підземну насосну станцію, полив, освітлення, покриття, водозабірну свердловину, відеоспостереження, електропостачання, МАФи та озеленення

Зображення
Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12226
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2773 раз.
 
Профіль
 
