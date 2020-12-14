У столиці витратять 65 мільйонів на оздоблення парку та мосту на Оболоні
Комунальне обʼєднання "Київзеленбуд" третього березня за результатами тендеру замовило ТОВ "Євротехнології Груп" ремонт парку в Оболонському районі столиці за 65,22 млн грн. Про це повідомляється у системі "Прозорро"
Місто у 2026 році має виконати капітальний ремонт південно-західної частини парку по вулиці Прирічній на Оболоні.
Йдеться про північну частину берега Оболонської затоки. Зокрема, влаштують пішохідний міст, підземну насосну станцію, полив, освітлення, покриття, водозабірну свердловину, відеоспостереження, електропостачання, МАФи та озеленення