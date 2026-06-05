Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: Сер 03 чер, 2026 10:45
Hotab написав:
Абирвалга бусікнули? 😅
Чи зрозумів що все одно ніхто не читає.
Все не дочекаєшся. Замість того, щоб самому піти. Підтримаєш ідеї гелінтвагенського "обмуцмена" з закордонним сином мільярдером, будеш записувати людей на "чорних дошках"?
«За це я воював?»: історії ветеранів, які постраждали від ТЦК
https://nova.net.ua/za-cze-ya-voyuvav-i ... -vid-tczk/
Тим часом ТЦКшники відлупцювали діда:
https://www.youtube.com/watch?v=qNaZG0itLno&t=9s
Викинули закатованого на свалці як сміття.
https://www.youtube.com/watch?v=4Bejd7KaLR8
Зламали паркан.
https://www.youtube.com/shorts/9Epggs2cYXo
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Додано: Сер 03 чер, 2026 12:20
hxbbgaf Все не дочекаєшся. Замість того, щоб самому піти.
Канєш не дочекаюсь, адже ти справочку освіжив, і тому не захищав, не захищаєш і не збираєшся .
«Піти самому» на відміну від тебе вже було.
Востаннє редагувалось
Hotab
в Сер 03 чер, 2026 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Додано: Сер 03 чер, 2026 12:26
Вже було, то в 22-му вже відзахищався? Ти дизертир? Чи ти поранений? Чого не воюєш?
Он дунда кучмин родич теж хоче, щоб ТЦК всіх хапало і лупцювало, а сам всіх родичів повивозив закордон.
https://antikor.ua/articles/756782-rods ... mi_ukrainy
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Додано: Чет 04 чер, 2026 00:45
"Війна для бідних": офіцер ЗСУ вибухнув гнівом через вибірковість ТЦК
Офіцер розповів, як представники ТЦК ігнорують людей на елітних авто, натомість зупиняючи пересічних громадян.
https://tsn.ua/ukrayina/viyna-dlia-bidn ... t=12174099
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 22:20
В Києві чергова резонансна ДТП. Якийсь покидьок на швидкості 200 км г на крутому мерсі залетів в підземний перехід і вбив 4 людей, 3 скалічив. Виявляється, 49-річний пастор! Який там пастор. В якомусь селі? Впевнений, що там такого і не знають і церки там тієї нема. Це чергова схема для ухилення. А те, що скоїв ДТП і продовжував їздити, це вина системи, влади, суддів, прокурорів, ментів! Ці смерті на їхній совісті!
Це система тотальної корупції і повної безкарності для покидьків. У нас така ж історія, маму збив пʼяний покидьок, коли вона йшла на зелене світло, 7-й рік, не сидів ні дня і не платить! Купа переламів великих кісток!
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 22:46
Люди починають повставати через свавілля!
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