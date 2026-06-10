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силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

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#<1 ... 148149150151 Додано: Вів 09 чер, 2026 18:18 hxbbgaf

Ти просто не заходь туди як в ТЦК, з слюнями на підборідді, розмахуючи довідкою що багато років по псих.лікарням.

Дивись і візьмуть. А бажаючих може бути і не дуже багато, бо зп (гіпотетично) до тисячі доларів, а для Києва більшість хоче більше. Проте з бронюванням же!! То що, спробуєш? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19301 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2623 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2026 12:39





А військовим, які воюють з озброєним до зубів ворогом, не підвищують 3 роки. А ментам того року підвищили і знов? Ця влада боїться свого народу більше, ніж зовнішнього агресора.

Он відео бачили, як 30 поліцейських 1 хворого хапають.

https://www.youtube.com/watch?v=fcNfKqSMDnY

За даними вікіпедії, в нас 356 на 100 тис. населення, а середня по світу 165, а як врахувати набори останнього часу, 10 млн. виїхавших, відняти окуповані території і додати муніципальну охорону, міську варту і венбест з правом патрулюванням, вийде різниця в 5 разів.

https://uk.wikipedia.org/wiki/ Список_країн_за_кількістю_поліціянтів

Не знаю жодного знайомого, кому вони б допомогли, навіть заяви не реєструють, зайняті охороною корупційних дуп. Могли б воювати хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення окладів поліцейськимА військовим, які воюють з озброєним до зубів ворогом, не підвищують 3 роки. А ментам того року підвищили і знов? Ця влада боїться свого народу більше, ніж зовнішнього агресора.Он відео бачили, як 30 поліцейських 1 хворого хапають.За даними вікіпедії, в нас 356 на 100 тис. населення, а середня по світу 165, а як врахувати набори останнього часу, 10 млн. виїхавших, відняти окуповані території і додати муніципальну охорону, міську варту і венбест з правом патрулюванням, вийде різниця в 5 разів.Список_країн_за_кількістю_поліціянтівНе знаю жодного знайомого, кому вони б допомогли, навіть заяви не реєструють, зайняті охороною корупційних дуп. Могли б воювати хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна. hxbbgaf Повідомлень: 23443 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2026 12:54 hxbbgaf звертався ? Будеш збирати дрони?

Бо оце все «за вухо на чисту воду всіх негідників» без сумніву важлива місія, але на якусь більш осяжну допомогу воюючій державі ти здатний? Волонтер ти міг би бути, тебе ж не можуть схопити ТЦК-ники.

Може ти в світлу працюючи відраховуєш тисяч 50 податків щомісяця? Донати може тисяч 20-30 щомісяця , якщо працюєш в сіру?? Я таких патріотичних відчайдух не так багато в житті зустрічав. Ладно ти воювати непридатний по влк, але ж є інші дії , які були б корисні для воюючої держави?? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19301 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2623 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 148149150151 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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