Так. А що дивує. Реєстрація така ж, як і в будь-яких інших банках.
Якщо не пускає, це буде видно одразу.
Сам процес реєстрації може йти трохи довше, бо євробюрократія все ж євро, але все працює.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 14 чер, 2026 11:41
Так. А що дивує. Реєстрація така ж, як і в будь-яких інших банках.
Якщо не пускає, це буде видно одразу.
Сам процес реєстрації може йти трохи довше, бо євробюрократія все ж євро, але все працює.
Додано: Нед 14 чер, 2026 12:05
Re: Відгуки про Interactive Brokers
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