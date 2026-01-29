Додано: Нед 14 чер, 2026 12:25

Banderlog написав: 1. а з чого ти взяв що священники будуть переходити і тим більше, що за ними піде громада? після того як ви відбираєте храми вони просто пустіють. Більшість людей в Україні безбожники і ніякого практичного значення куди вони перейдуть нема. От яка різниця куди перейде prodigy?

2. Капелан це в бригаді майорська посада і обовязки в нього мяко кажучи морально психологічне забезпечення. Мяко кажучи.

Священників упц мобілізують в звичайні солдати. 1. а з чого ти взяв що священники будуть переходити і тим більше, що за ними піде громада?після того як ви відбираєте храми вони просто пустіють. Більшість людей в Україні безбожники і ніякого практичного значення куди вони перейдуть нема. От яка різниця куди перейде prodigy?2. Капелан це в бригаді майорська посада і обовязки в нього мяко кажучи морально психологічне забезпечення. Мяко кажучи.Священників упц мобілізують в звичайні солдати.

морально психологічне забезпечення

Священників упц мобілізують в звичайні солдати

Неперехідні дванаддесяті свята:

Різдво Христове – 25 грудня

Богоявлення (Хрещення Господнє) – 6 січня

Стрітення Господнє – 2 лютого

Благовіщення Пресвятої Богородиці – 25 березня

Преображення Господнє – 6 серпня

Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня

Різдво Пресвятої Богородиці – 8 вересня

Воздвиження Чесного Хреста – 14 вересня

Введення в храм Пресвятої Богородиці – 21 листопада



Перехідні свята (дати змінюються щороку):

Великдень (Світле Воскресіння Христове)

Вознесіння Господнє (на 40-й день після Великодня)

Трійця (День Святої Трійці) (на 50-й день після Великодня)

як такий важливий аспект можна довірити промоскальским попам? ти, наче не капелан, але судячи з того що верзеш на форумі, як тобі можна довірити бути капеланом, і взагалі у мене велика підозра до твого морально-патріотичного виховання, 99% твоїх постів-це або відкрита ненависть до влади України, або проросійські висери(про переговори)це дуже велика довіра від держави, проти існування якої ці священники(чи їх старійшини) 35 років працювали.цим воякам можна тільки кайло в руки довірити, і ніякої зброї...мають важкою працею підтвержити свою лояльність країні, бо 30 років махали кадилом і греблі бабло з бізнесменів і призивали молитися за кирила чи онуфрія(теж під*р кончений)те що храми пустіють, не сьогодні почалося, а років 20-25 тому, коли я ще ходив до упц мп(іншої у нас не було в місті, і переважно моя місія була привезти/почекати доки служба/відвезти мати, бо 1,5км*2 їй у 80років було важко)завжди було і буде так: існує спільнота людей(костяк десь 15-20), які 6-7 раз на тиждень обовязково на вечірню службу до храму, інші ще 30-40 тільки по неділям, а ще 500 людей по Великим святам , тобто 7 чи 12 раз на ріктвої діти часто до храму ходять самотужки, коли тебе немає поруч? ніто чого ти беснуєшся-релігія для тупих неосвідчених людей(такі є не тільки в селах на полонині, в містах також), як приклад ларіса доліна, яку розвели як лохиню