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Finance.ua: Скільки коштує
базовий продуктовий набір в...

Finance.ua: Скільки коштує базовий продуктовий набір в...
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:53

Finance.ua: Скільки коштує базовий продуктовий набір в...

Пропонуємо до обговорення:
Та хто платить більше
Finance.ua в цьому матеріалі вирішив розібратися, чи дійсно в Україні наразі ціни на продукти залишаються нижчими за європейські та де все ж дешевше харчуватися: вдома чи за кордоном?

Дивися повний текст Скільки коштує базовий продуктовий набір в Україні та ЄС
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:54

Тільки що порівняла із Грецією - принаймні, овочі і фрукти там дешевші
Marica
 
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