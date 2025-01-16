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Finance.ua: Скільки коштує базовий продуктовий набір в...
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Додано: Чет 23 січ, 2025 20:53
Пропонуємо до обговорення:
Та хто платить більше
Finance.ua в цьому матеріалі вирішив розібратися, чи дійсно в Україні наразі ціни на продукти залишаються нижчими за європейські та де все ж дешевше харчуватися: вдома чи за кордоном?
Дивися повний текст Скільки коштує базовий продуктовий набір в Україні та ЄС
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Додано: Чет 23 січ, 2025 20:54
Тільки що порівняла із Грецією - принаймні, овочі і фрукти там дешевші
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