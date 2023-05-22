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Як правильно обрати стоматолога та які процедури надорожчі
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:06
Пропонуємо до обговорення:
Насамперед слід розуміти, що у стоматології не один напрям, а відразу декілька. Серед них — терапія, ортодонтія, імплантологія, хірургія та інші. Знайти універсального спеціаліста неможливо, хоча може бути сценарій, коли імплантолог видаляє зуб, який заважає початку його роботи. Та розраховувати, що один фахівець вміє все, не варто. Тож найкраще спрямувати свої сили на пошук не лікаря, а клініки.
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