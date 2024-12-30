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«Талончики» в сервісний центр:
коли з’являються слоти і...

«Талончики» в сервісний центр: коли з’являються слоти і...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:12

«Талончики» в сервісний центр: коли з’являються слоти і...

Пропонуємо до обговорення:
Сервісні центри МВС працюють за принципом екстериторіальності — отримати державну послугу можна у будь-якому регіоні України. А обслуговування в підрозділах здійснюється за попереднім записом.

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«Талончики» в сервісний центр: коли з’являються слоти і як працює е-запис
R2
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